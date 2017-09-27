Работу фонда социального медицинского страхования будут контролировать несколько инстанций

С 1 июля 2017 года согласно закону «Об обязательном медицинском страховании» в фонд социального медицинского страхования (ФСМС) начали поступать денежные отчисления от работодателей и индивидуальных предпринимателей. А с 1 января 2018 года выплачивать взносы начнут государство и неактивное население.

Тем не менее, в обществе продолжают задаваться вопросом: «Кто будет контролировать деятельность фонда?», «Можем ли быть уверены, что деньги никуда не утекут?». На эти вопросы редакция Zakon.kz нашла ответы.

Начнем с механизмов контроля

Единственным акционером фонда, является правительство РК, оно же осуществляет контроль за деятельностью организации. Внутри Фонда внедрена система корпоративного управления, в состав совета директоров компании вошли министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель правления НАО «ФСМС» Елена Бахмутова, заместитель председателя Нацбанка Алпысбай Ахметов, вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов и независимые директора - Гинтарас Кацявичус, Жаннат Ертлесова, Аблайхан Оспанов.

Помимо этого, создан Общественный совет, в который вошли представители парламента, различных НПО, НПП «Атамекен». Финансовая отчетность фонда будет официально систематически выставляться на его сайте, публиковаться в СМИ и предоставляться правительству.

Кроме того, согласно законодательству, создается резерв на непредвиденные расходы (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, и другие ЧС) в размере 3% от активов фонда. Также внедрены механизмы гармонизации и балансировки доходной и расходной части фонда. Это означает, что объем медицинских услуг будет закупаться с учетом собранных средств.

«У фонда нет задачи генерировать прибыль из поступающих средств. Все деньги направляются на медицинскую помощь. При этом человек не ограничен в объеме медицинской помощи - какая нужна, такую и необходимо предоставить. Единственное ограничение состоит в том, что фонд не может заключить договоров или закупить медицинских услуг на сумму большую, чем есть в его резервах», - пояснил ситуацию эксперт в области здравоохранения Серик Танирберген.

По его словам, в случае если охват будет в пределах 99%, и все граждане будут платить взносы вовремя, то фонд сможет закупать медицинские услуги за 5-6 месяцев вперед.

«Если объяснять упрощенно, длина очереди к специалисту зависит не только от того, есть врач или нет, но еще и от того, все ли граждане внесли страховые взносы. Если все регулярно отчисляют суммы согласно утвержденным ставкам, у нас на выходе есть хорошая сумма, на которую можно закупать медицинские услуги. Но если, к примеру, из 18 млн человек, заплатят только 15 млн, услуг закуплено будет меньше», - добавил он.

Как будет обеспечиваться сохранность активов фонда

Регулирование деятельности Фонда проводится путем установления норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость, а осуществление инвестиционной деятельности проводится через Нацбанк РК. Он же будет вести учет всех операций по инвестиционному управлению активами Фонда в Нацбанке РК. Также вводится раздельный учет собственных средств и активов фонда. Планируется ежегодное проведение независимого аудита. Не последнюю роль сыграет и предоставление регулярной финансовой отчетности. Помимо этого, будет четко определен перечень финансовых инструментов для инвестирования активов фонда.

Татьяна Ковалева