Катастрофа в Пуэрто-Рико заставила США списать долг

Ураган «Мария» оставил Пуэрто-Рико без электричества. Уже шестые сутки ситуацию не удается нормализовать, причем, власти острова ни исключают, что такая ситуация может продлиться не один месяц,

"Большая часть острова разрушена, и это при задолженности в миллиарды долларов перед Уолл-Стрит и банками, которая, к сожалению, должна быть урегулирована", — написал Трамп.

По предварительным оценкам, ущерб от урагана может превысить 30 миллиардов долларов. Эксперты говорят, что без посторонней помощи страна может не оправиться от разрушительного воздействия урагана. У Пуэрто-Рико и без того накопилась масса неразрешимых проблем.

Даже по предварительным данным ясно, что стихия полностью уничтожила всю инфраструктуру, сельскохозяйственные территории, здания. Более того, из-за частичного разрушения дамбы пришлось эвакуировать около 70 тысяч человек.

Он также заявил, что на ближайшее время приоритетными вопросами для Пуэрто-Рико являются снабжение населения водой, едой и оказание им медицинской помощи.





Экономика Пуэрто-Рико находится в глубоком кризисе. Более десяти лет рецессии стали причиной роста госдолга до неподъемного уровня и миграционного оттока в материковые штаты США, что негативно повлияло на жизни тысяч семей и повысило бремя тех, кто остался на острове.