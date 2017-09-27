Катастрофа в Пуэрто-Рико заставила США списать долг
27 сентября 2017, 09:45
По предварительным оценкам, ущерб от урагана может превысить 30 миллиардов долларов.
Ураган «Мария» оставил Пуэрто-Рико без электричества. Уже шестые сутки ситуацию не удается нормализовать, причем, власти острова ни исключают, что такая ситуация может продлиться не один месяц, передает vestifinance.ru.
Даже по предварительным данным ясно, что стихия полностью уничтожила всю инфраструктуру, сельскохозяйственные территории, здания. Более того, из-за частичного разрушения дамбы пришлось эвакуировать около 70 тысяч человек.
По предварительным оценкам, ущерб от урагана может превысить 30 миллиардов долларов. Эксперты говорят, что без посторонней помощи страна может не оправиться от разрушительного воздействия урагана. У Пуэрто-Рико и без того накопилась масса неразрешимых проблем.
Ситуация столь плачевна, что президент США Дональд Трамп предложил урегулировать многомиллиардную задолженность Пуэрто-Рико, поскольку в текущих условиях решить долговую проблему не представляется возможным.
"Большая часть острова разрушена, и это при задолженности в миллиарды долларов перед Уолл-Стрит и банками, которая, к сожалению, должна быть урегулирована", — написал Трамп.
Он также заявил, что на ближайшее время приоритетными вопросами для Пуэрто-Рико являются снабжение населения водой, едой и оказание им медицинской помощи.
Экономика Пуэрто-Рико находится в глубоком кризисе. Более десяти лет рецессии стали причиной роста госдолга до неподъемного уровня и миграционного оттока в материковые штаты США, что негативно повлияло на жизни тысяч семей и повысило бремя тех, кто остался на острове.
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