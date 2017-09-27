Какую медпомощь могут получить оралманы и иностранцы бесплатно в Казахстане

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется за счет бюджетных средств гражданам республики, оралманам, а также иностранцам и лицам без гражданства.

Приказом министра здравоохранения РК от 4 августа 2017 года внесены изменения в Правила обеспечения получения гражданами Республики Казахстан и оралманами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.





Как отмечается, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предоставляется за счет бюджетных средств гражданам республики, оралманам, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Казахстана в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».





Согласно пункта 2 статьи 34 Кодекса в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:





- скорая медицинская помощь и санитарная авиация;

- амбулаторно-поликлиническая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, включающая:

- первичная медико-санитарная помощь;

консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;

- стационарная помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих:

по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации уполномоченным органом;

по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации;

- стационарозамещающая помощь при социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации;

- профилактические прививки.





Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года.



