115-килограммовый отсидевший боец Емельяненко оказался легче своего соперника

Емельяненко в ноябре 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оказался легче своего соперника бразильца Джеронимо Дос Сантоса. Об этом сообщает « Советский спорт ».





Официальная процедура взвешивания спортсменов перед боем в рамках турнира бойцовского клуба «Ахмат» прошла во вторник, 26 сентября, в Москве. Емельяненко показал вес 115 килограммов, Дос Сантос — 129.





10 августа россиянин заявил, что не хочет драться с соотечественниками. Вместо этого он пожелал «бить иностранцев, тех, кто косо на нас смотрит и думает, что сильнее».





Емельяненко в ноябре 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.





В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей.





В последний раз Емельяненко выходил в октагон в январе 2014 года в Санкт-Петербурге против соотечественника Дмитрия Сосновского, проиграв техническим нокаутом. Всего на его счету 23 победы и семь поражений в 30 поединках. Его будущий соперник одержал 38 побед и потерпел 19 поражений.





Фото: Михаил Почуев / ТАСС



