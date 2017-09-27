Прокуратура: бабушка спасла внучку от педофила в Жамбылской области
27 сентября 2017, 10:03
Преступника осудили на 7 лет.
В Жамбылской области мужчину осудили на 7 лет за попытку изнасилования пятиклассницы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Жамбылской области.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел весной этого года. На улице днем к девочке, ученице 5 класса, подошел незнакомый мужчина. Поинтересовавшись, где ее отец, он силой взял девочку за руку и повел в первый попавшийся дом. Это оказалась недостроенная баня на территории частного дома. Затащив ребенка в крайнюю комнату недостроенной бани, мужчина заслонил собой дверь и приказал: «Раздевайся!».
В это время из дома вышла бабушка. Увидев в окне бани внучку, панику в ее глазах, пожилая женщина ринулась на защиту.
"Забегая в баню, увидев гр.А., заслонившего собой дверь, внучку, дрожащую от страха, услышав приказной тон «Раздевайся!», с криками выгнала его, вызвав служителей правопорядка. По итогам проведенного досудебного расследования дело направлено в суд", - сообщили в прокуратуре.
Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда Жамбылскокой области гр.А осужден к 7 годам лишения свободы за попытку изнасилования несовершеннолетней, с пожизненным лишением права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.
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