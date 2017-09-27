В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение
27 сентября 2017, 10:11
Вероятность шторма 85-90%.
Синоптики Казахстана объявили в Жамбылской области штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
Так, днем 27 сентября в Жамбылской области ожидается западный, юго-западный ветер местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с.
Вероятность шторма 85-90%
Фото: ria.ru
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