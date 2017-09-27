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В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение

27 сентября 2017, 10:11

Вероятность шторма 85-90%.

Синоптики Казахстана объявили в Жамбылской области штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

Так, днем 27 сентября в Жамбылской области ожидается западный, юго-западный ветер местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с.

Вероятность шторма 85-90%

Фото: ria.ru

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