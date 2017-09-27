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Глава Мексики пригласил туристов в пострадавшие от землетрясения регионы

27 сентября 2017, 10:17

В ходе обхода города Пенья Ньето пообещал для торговцев экономическую поддержку и льготный доступ к кредитам.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал граждан страны активно посещать с туристическими целями пострадавшие от мощного землетрясения регионы, чтобы реанимировать их экономику, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, погибли 333 человека.

"Мы запустим кампании по продвижению туризма, мы уже это делаем, особенно для тех мест, в которых туризм был основной частью экономики. Лучший способ помочь этим местам – это посещать их, они пострадали, но вполне способны принимать туристов", — заявил Пенья Ньето во время посещения городка Тлайакапан в штате Морелос, который относится к числу так называемых туристических "магических городов". Он сильно пострадал от удара стихии, там погибли пять человек.

В ходе обхода города Пенья Ньето также попросил сопровождавших его чиновников купить у местных торговцев различные поделки, чтобы на деле выказать экономическую поддержку и подать пример другим туристам. Также он пообещал для них экономическую поддержку и льготный доступ к кредитам.

Фото © РИА Новости / Дмитрий Знаменский

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