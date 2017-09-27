Вебинар ПРАВМЕДИА «Проблемы налогового контроля и их решение»
27 сентября 2017, 11:00
Вебинар полезен ИП, представителям малого, среднего и крупного бизнеса, юристам, адвокатам, бухгалтерам.
Дамы и господа!
Состоялся прямой эфир вебинара «Проблемы налогового контроля и их решение». Мы поговорили о Нормативном постановлении Верховного Суда РК «О судебной практике применения налогового законодательства», об особенностях проведения камерального контроля, исполнения и обжалования его результатов, налоговом обследовании и регистрационном учете электронного налогоплательщика.
Вебинар полезен ИП, представителям малого, среднего и крупного бизнеса, юристам, адвокатам, бухгалтерам.
Ведущие вебинара – юристы и адвокаты Юридической фирмы «Suleiman & Partners»:
- Станислав Лопатин
- Елена Жигалёнок
- Жанибек Башанов
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