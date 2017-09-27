Бой Головкин - Альварес стал третьим в истории бокса по доходам от продажи билетов

Бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), состоявшийся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, стал одним из самых успешных по доходам от продажи билетов , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





Согласно данным Спортивной комиссии штата Невада (NSAC), на бой было продано 17 318 билетов, что принесло организаторам 27 059 850 долларов. Еще 934 билетов были розданы бесплатно.





Таким образом, бой Головкина и Альвареса, установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.





Первое место занимает поединок Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо (5 мая 2015), который продал билетов на 72,2 миллиона долларов. На второй строчке еще один бой Мейвезера-младшего против Конора МакГрегора (26 августа 2017), сгенерировавшего 55,4 миллиона долларов.





Ранее были обнародованы размеры доходов Головкина и Альвареса за бой в Лас-Вегасе. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец на десять миллионов больше.





Кроме того, популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций. По ее информации, организаторы боя заработали 100 миллионов долларов, что соответствует 1,25 миллиона проданных PPV. При в этом в HBO ожидают, что продажи превысят отметку в два миллиона PPV.



