Аэропорты Казахстана будут принимать новое поколение самолетов Boeing
27 сентября 2017, 10:45
Серия самолётов Боинг 777 является флагманом в модельном ряду производителя.
Казахстанские аэропорты будут принимать новое поколение воздушных судов Боинг 777-8/-9, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Facebook Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.
В Комитете гражданской авиации МИР РК состоялась встреча с представителем компании Боинг Ричардом Вайсвила (Richard Vaisvila) по обсуждению вопросов обслуживания нового поколения Боинг 777-8/-9.
Особенностью данного типа воздушных судов является изменение конфигурации крыла после посадки т.е. определённая часть крыла складывается после приземления воздушного судна в аэропорту.
Необходимо также отметить, что серия самолётов Боинг 777 является флагманом в модельном ряду производителя.
По информации представителя Боинг, в настоящее время проводятся испытания новой модели и начало эксплуатации ожидается в ближайшие 2-3 года.
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