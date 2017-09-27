В зоопарке США впервые показали котенка снежного барса из Кыргызстана
27 сентября 2017, 10:46
Айбек родился в Кыргызстане 6 июля.
Посетители зоопарка в городе Сиеттл, США, Woodland Park Zoo впервые стали свидетелями первого выхода на свет двухмесячного котенка снежного барса Айбека из Кыргызстана, передает АКИpress.
Как пишут американские СМИ, на Айбека можно прийти посмотреть с 15 часов. Однако, это будет зависеть от того, в каком уголке вольера Айбек предпочтет находиться. Поэтому посещение может быть ограниченным.
Айбек родился в Кыргызстане 6 июля. Он первый родившийся котенок у Елены и Дирин.
Зоопарк Woodland Park заботится о снежных барсах с 1972 года — тогда впервые завезли барса из СССР.
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