После Ашгабата: Победные формулы казахстанских легкоатлеток
27 сентября 2017, 10:56
В тройном прыжке золотую и серебряную медали Азиатских игр завоевали казахстанские легкоатлетки - Ольга Рыпакова и Мария Овчинникова.
6 из 7 выступавших казахстанских легкоатлеток вернулись на родину из Ашгабата с медалями Азиатских игр в закрытых помещениях. Причем трое поднялись на высшую ступень пьедестала почета.
Медальная статистика
Начнем сразу с цифр и фактов. Всего в активе казахстанских легкоатлетов в Ашгабате - 10 медалей (6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых). Победителями стали Ольга Рыпакова (прыжки в длину, тройной прыжок), Виктория Зябкина (60 метров), Иван Иванов (толкание ядра), Элина Михина (400 метров), Сергей Григорьев (прыжки с шестом). Серебряная медаль добыла Мария Овчинникова (тройной прыжок), бронзовые – Анастасия Виноградова (60 метров с барьерами), Ольга Сафронова (60 метров) и Михаил Литвин (400 метров).
В командном зачете казахстанские легкоатлеты заняли в Ашгабате первое место. Согласитесь, что в любом случае, - это факт, заслуживающий внимания и уважения.
В соревнованиях по легкой атлетике у женщин Казахстан в Ашгабате представляли 7 спортсменок. С медалями на родину вернулись 6. Лишь Ирина Эктова, выступавшая не в своем ударном виде – тройном прыжке, а в прыжках в длину, закончила соревнования, сделав три заступа. В эстафете 4 по 400 метров женская команда Казахстана в составе Анастасии Виноградовой, Ольги Сафроновой, Виктории Зябкиной и Элины Михиной финишировала первой, но затем была лишена золотых наград за непроизвольный заступ на чужую дорожку.
Виктория Зябкина и Элина Михина – бег на победу
В беге на 60 метров с барьерами бронзовую медаль завоевала Анастасия Виноградова – 8.59 секунды. В гладком беге на 60 метров Виктория Зябкина в очередной раз закрепила за собой статус лучшего спринтера континента – ни в апреле на этапах серии Гран-при, ни на чемпионате Азии в июле, ни сейчас на Азиатских играх казахстанской легкоатлетке не было равных. Несмотря на постоянные в нынешнем сезоне рецидивы старой травмы, в Ашгабаде Зябкина пробежала 60 метров за 7.32 секунды – это всего на две сотые секунды хуже норматива на зимний чемпионат мира-2018 в Бирмингеме. Еще одна закономерность в беге на 60 метров – бронзовая медаль Ольги Сафроновой - 7.43, также уверенной входящей в элиту азиатского спринта.
Бегунья на 400 метров Элина Михина в нынешнем сезоне ярко стартовала, выиграв два этапа Гран-при Азии, но затем у нее наступил спад. И вот сейчас мы вновь увидели прежнюю Элину. В финале он завоевала золото со временем – 53.37 и более, чем на секунду опередила серебряную медалистку чемпионата Азии вьетнамку Нгуен Тхи Хан. И будь конкуренция на этой дистанции выше, вполне вероятно, что казахстанской бегуньи удалось бы выполнить норматив на участие в зимнем чемпионате мира в Бирмингиме, который равняется – 53.15 секунд.
Рыпакова – есть Рыпакова
Две золотые медали Азиатских игр в закрытых помещениях – в активе самой именитой казасхтанской легкоатлетки Ольга Рыпакова. Сначала она стала первой в прыжках в длину в соперничестве с чемпионкой Азии 2017 года вьетнамкой Буи Тхи Тху Тхао и серебряной медалисткой континентального первенства Ниной Варакиль из Индии – 6.43. Участие в соревнованиях в прыжках в длину - стало для Рыпаковой своеобразным вызовом. Во-первых, в этом виде она давно на международных соревнованиях не выступает. Во-вторых, ее главные соперницы в нынешнем сезоне имели более дальние прыжки. А вот в очном споре они поплыли – вполне вероятно, психологически. С другой стороны, без уверенности в себе и тактической грамотности – побед не добиться. Это Рыпакова вновь с блеском и продемонстрировала.
В тройном прыжке у женщин сложилось такое впечатление, что соперницы еще до старта признают поражение в очном споре с казахстанскими легкоатлетками. Поэтому для того, чтобы завоевать серебро Марии Овчинниковой на сей раз вполне хватило прыжка на 13.23 метров. Золото же безоговорочно досталось Ольге Рыпаковой. Даже с короткого старта она показала, результат - 14.32, с которым можно было бы претендовать на медали на крупных соревнованиях мирового уровня.
Источник kazathletics.kz
Фото Данияра Майлыбаев
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com