После Ашгабата: Победные формулы казахстанских легкоатлеток

6 из 7 выступавших казахстанских легкоатлеток вернулись на родину из Ашгабата с медалями Азиатских игр в закрытых помещениях. Причем трое поднялись на высшую ступень пьедестала почета.





Медальная статистика

Начнем сразу с цифр и фактов. Всего в активе казахстанских легкоатлетов в Ашгабате - 10 медалей (6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых). Победителями стали Ольга Рыпакова (прыжки в длину, тройной прыжок), Виктория Зябкина (60 метров), Иван Иванов (толкание ядра), Элина Михина (400 метров), Сергей Григорьев (прыжки с шестом). Серебряная медаль добыла Мария Овчинникова (тройной прыжок), бронзовые – Анастасия Виноградова (60 метров с барьерами), Ольга Сафронова (60 метров) и Михаил Литвин (400 метров).

В командном зачете казахстанские легкоатлеты заняли в Ашгабате первое место. Согласитесь, что в любом случае, - это факт, заслуживающий внимания и уважения.





В соревнованиях по легкой атлетике у женщин Казахстан в Ашгабате представляли 7 спортсменок. С медалями на родину вернулись 6. Лишь Ирина Эктова, выступавшая не в своем ударном виде – тройном прыжке, а в прыжках в длину, закончила соревнования, сделав три заступа. В эстафете 4 по 400 метров женская команда Казахстана в составе Анастасии Виноградовой, Ольги Сафроновой, Виктории Зябкиной и Элины Михиной финишировала первой, но затем была лишена золотых наград за непроизвольный заступ на чужую дорожку.





Виктория Зябкина и Элина Михина – бег на победу

В беге на 60 метров с барьерами бронзовую медаль завоевала Анастасия Виноградова – 8.59 секунды. В гладком беге на 60 метров Виктория Зябкина в очередной раз закрепила за собой статус лучшего спринтера континента – ни в апреле на этапах серии Гран-при, ни на чемпионате Азии в июле, ни сейчас на Азиатских играх казахстанской легкоатлетке не было равных. Несмотря на постоянные в нынешнем сезоне рецидивы старой травмы, в Ашгабаде Зябкина пробежала 60 метров за 7.32 секунды – это всего на две сотые секунды хуже норматива на зимний чемпионат мира-2018 в Бирмингеме. Еще одна закономерность в беге на 60 метров – бронзовая медаль Ольги Сафроновой - 7.43, также уверенной входящей в элиту азиатского спринта.





Бегунья на 400 метров Элина Михина в нынешнем сезоне ярко стартовала, выиграв два этапа Гран-при Азии, но затем у нее наступил спад. И вот сейчас мы вновь увидели прежнюю Элину. В финале он завоевала золото со временем – 53.37 и более, чем на секунду опередила серебряную медалистку чемпионата Азии вьетнамку Нгуен Тхи Хан. И будь конкуренция на этой дистанции выше, вполне вероятно, что казахстанской бегуньи удалось бы выполнить норматив на участие в зимнем чемпионате мира в Бирмингиме, который равняется – 53.15 секунд.





Рыпакова – есть Рыпакова

Две золотые медали Азиатских игр в закрытых помещениях – в активе самой именитой казасхтанской легкоатлетки Ольга Рыпакова. Сначала она стала первой в прыжках в длину в соперничестве с чемпионкой Азии 2017 года вьетнамкой Буи Тхи Тху Тхао и серебряной медалисткой континентального первенства Ниной Варакиль из Индии – 6.43. Участие в соревнованиях в прыжках в длину - стало для Рыпаковой своеобразным вызовом. Во-первых, в этом виде она давно на международных соревнованиях не выступает. Во-вторых, ее главные соперницы в нынешнем сезоне имели более дальние прыжки. А вот в очном споре они поплыли – вполне вероятно, психологически. С другой стороны, без уверенности в себе и тактической грамотности – побед не добиться. Это Рыпакова вновь с блеском и продемонстрировала.

В тройном прыжке у женщин сложилось такое впечатление, что соперницы еще до старта признают поражение в очном споре с казахстанскими легкоатлетками. Поэтому для того, чтобы завоевать серебро Марии Овчинниковой на сей раз вполне хватило прыжка на 13.23 метров. Золото же безоговорочно досталось Ольге Рыпаковой. Даже с короткого старта она показала, результат - 14.32, с которым можно было бы претендовать на медали на крупных соревнованиях мирового уровня.





Источник kazathletics.kz