Немецкий клуб уволил гендиректора за публичное нацистское приветствие

Специалист долгое время тренировал клуб из Гамбурга, пока не занял пост генерального директора. «Теутония 05» выступает в региональной лиге чемпионата Германии.

Немецкий футбольный клуб «Теутония 05» уволил гендиректора Берта Эма, который публично произнес нацистское приветствие. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Spiegel Online.





«Руководство клуба, игроки, тренеры и спонсоры не принимают самых острых расизма, фашизма и националистической мысли. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество с Эмом», — сказал председатель правления клуба Диддо Рамм.





Отмечается, что 70-летний Эм использовал приветствие «Зиг хайль!» во время одной из послематчевых пресс-конференций. Он принес свои извинения и заявил, что он был «импульсивным человеком, который иногда совершает ошибки».





Специалист долгое время тренировал клуб из Гамбурга, пока не занял пост генерального директора. «Теутония 05» выступает в региональной лиге чемпионата Германии.





24 сентября впервые за свою историю в парламент Германии прошла ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Она оказалась на третьем месте, получив около 13 процентов голосов. Большинство голосов получил блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) канцлера Ангелы Меркель — 32,9 процента.





Фото: Wolfgang Rattay/ Reuters



