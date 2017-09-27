Доклад

по проектам Закона «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза», Кодекса РК

«О таможенном регулировании в РК» и проекта ЗРК «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам таможенного регулирования»

(г. Астана, 14 сентября 2017 года)



Уважаемый Нуртай Салихович!

Уважаемые депутаты, участники заседания!

Вашему вниманию представлена презентация по трем законопроектам.

О ратификации Договора о Таможенном кодексе Союза.

Нового Таможенного кодекса Республики Казахстан и сопутствующего законопроекта.

Как Вы знаете, на протяжении последних трех лет на площадке ЕЭК разрабатывался проект нового Таможенного кодекса союза.

Работа проводилась с участием представителей государственных органов и бизнес-сообщества. Основная цель - снижение административной нагрузки на бизнес. Это три важных для бизнеса показателя: время, деньги, документы.

Республикой Казахстан было направлено 552 поправки. Это 38% всех поправок. Из них было принято - 65%.

11 апреля текущего года Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза был подписан.

Новый Таможенный кодекс Союза должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Таможенный кодекс Союза - один из основных документов нормативно-правовой базы Союза. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и ряд международных соглашений.

Кодекс Союза значительно переработан в связи с пересмотром основных подходов по таможенному регулированию. На компетенцию национального законодательства отдано более 350 отсылочных норм.

В этой связи нами проделана работа по приведению в соответствие действующего национального таможенного законодательства.

В проекте Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании»:

имплементированы положения Таможенного кодекса Союза;

реализованы отсылочные нормы;

установлены правоотношения, которые не урегулированы союзным кодексом.

Проект национального Таможенного кодекса состоит из 8 разделов.

Структура проекта Таможенного кодекса Республики Казахстан формировалась исходя из логики совершения таможенных операций.

Хотелось бы остановиться на новеллах таможенного законодательства.

Это принципиально новый подход к таможенному регулированию - автоматизация бизнес процессов на таможне.

Внедряется электронное декларирование. Декларирование на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например, при технических сбоях.

Предусмотрен механизм «единого окна». Таможенные органы не будут запрашивать документы у декларанта, в случае, когда они могут быть получены из информационных систем государственных органов.

Реализация этих двух положений позволит осуществлять автоматический выпуск товаров .

Помимо акцента на информационные технологии, появился ряд возможностей, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности оптимизировать свои расходы. К примеру, получить отсрочку по таможенным пошлинам .

Государство дает право декларанту воспользоваться отсрочкой на месяц - с уплатой процентов.

В отдельных случаях предоставляется рассрочка до шести месяцев - без уплаты процентов.

Это, к примеру:

при осуществлении поставок в рамках международных договоров;

при ввозе сельхозтехники, посевных материалов, племенных животных;

при причинении плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

В реализацию «40 - го шага» программы Главы государства «План нации - 100 конкретных шагов» расширяется перечень товаров, выпускаемых по режиму таможенной очистки «Постфактум». Норма позволит осуществлять выпуск товаров в свободное обращение на основании заявления, с обязательством последующей подачи декларации. Уплата таможенных пошлин осуществляется не позднее 10 числа следующего месяца.

Таможенная очистка «Постфактум» будет распространяться:

в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры свободного склада, свободной таможенной зоны, переработки на таможенной территории;

инвесторам;

Уполномоченным экономическим операторам.

Проект синхронизирует процессы с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Это касается положений:

по учету, зачету (возврату) таможенных пошлин, налогов;

взыскания задолженности и обжалования уведомлений об устранении нарушений и о результатах проверки;

сроков исковой давности (сокращены для малого и среднего бизнеса до трех лет, как в Налоговом кодексе).

Расширены специальные упрощения для уполномоченных экономических операторов.

В частности:

предусмотрены три вида свидетельств в зависимости от пакета упрощений;

модернизированы критерии (условия) присвоения статуса;

расширены списки специальных упрощений для уполномоченных экономических операторов.

Участники внешнеэкономической деятельности, претендующие на статус уполномоченного экономического оператора, смогут выбрать наиболее выгодный для себя пакет упрощений. Теперь на статус уполномоченного экономического оператора смогут претендовать все участники внешнеэкономической деятельности: таможенные перевозчики, таможенные представители, владельцы складов временного хранения. Согласно действующему законодательству - только импортеры.

При этом страны Союза договорились взаимно признавать уполномоченных экономических операторов друг друга. Это касается уполномоченных экономических операторов, имеющих свидетельства первого и третьего типа. То есть международных перевозчиков. При осуществлении транзита через территории государств-членов Союза к ним не будут применяться дополнительные меры контроля.

Упрощения предусмотрены и для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела: таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, свободных, таможенных складов.

Лицо, для осуществления деятельности, к примеру, в качестве таможенного перевозчика, должно включиться в реестр таможенных перевозчиков. При этом такое лицо должно выполнять обязанности и соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством для данного вида деятельности.

Одной из обязанностей является предоставление в установленные сроки отчетности. Согласно действующим нормам лицо подлежит исключению из реестра в случае несвоевременного предоставления отчетности. Новое законодательство дает возможность приостановить и возобновить деятельность лица после устранения нарушения.

Расширены случаи освобождения декларанта от административной ответственности.

К примеру:

при самостоятельном устранении нарушений в течение тридцати рабочих дней с момента вручения уведомления;

при добровольной уплате в течение одного рабочего дня доначислений в размере, не превышающем пятисот МРП и др.

Кодекс предусматривает ряд норм по оптимизации таможенных операций в целях развития транзитного потенциала.

В действующем кодексе завершение таможенного транзита осуществляется в течение 24 часов . В новом же кодексе для завершения процедуры отведено не более 4 часов рабочего времени. Кроме того, сокращены сроки проведения таможенного досмотра транзитных грузов с десяти до пяти дней .

Отменена необходимость внесения обеспечения при перевозке товаров авиатранспортом.

Была определенная сложность в оформлении транзита при перевозке товаров двумя и более видами транспорта. На каждый вид транспорта оформлялась отдельная транзитная декларация. Теперь предоставлена возможность оформления одной транзитной декларации. Это существенно облегчает процедуру мультимодальных перевозок.

Ожидается, что данные нормы улучшат позиции Казахстана в рейтинге в Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка.

Кроме того, в рамках проекта национального таможенного Кодекса урегулированы вопросы совершения таможенных операций в СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Одновременно с новым Кодексом разработан и сопутствующий к нему законопроект. Он предусматривает изменения в ряд Кодексов и законов.

В частности, вносятся изменения в Экологический кодекс РК в части выдачи государственной экологической экспертизы при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения.

В Кодексе об административных правонарушениях закрепляются положения по ответственности по соответствующим материальным нормам проекта Кодекса (к примеру, при недостоверном указании сведений о товарах в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары).

Кроме того внесение поправок в законодательные акты обусловлено необходимостью актуализации используемой в них терминологии таможенного законодательства.

Резюмируя сказанное, хотелось бы подчеркнуть - проделана большая работа. Мы получили три законопроекта по вопросам таможенного регулирования.

Можно констатировать, что новое таможенное законодательство облегчит ведение внешнеэкономической деятельности, позволит Казахстану максимально использовать транзитный и экспортный потенциал.