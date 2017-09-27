Вопрос тарифа на электроэнергию вызвал спор у предпринимателей

26 сентября на площадке «Атамекена» состоялось совещание по вопросам тарифов на электроэнергию.

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов открывая мероприятие, обозначил повестку встречи: это вопрос об отмене дифференцирования тарифов энергоснабжающих организаций на электрическую энергию по зонам суток, начисление высоких сумм по взысканию задолженности за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения.

«Первый вопрос коснулся многих: от птицеводов, мукомолов, владельцев пекарен, теплиц и до компаний производителей стройматериалов, именно тех, кто работает в ночное время. Поэтому важно создать площадку для обсуждения всех сторон и понять позицию каждого», - подчеркнул Ельдос Рамазанов.

Напомним, в соответствии с законом РК от 11 июля 2017 года № 89-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики» были отменены дифференцированные тарифы на электрическую энергию по зонам суток для всех категорий потребителей (физических и юридических лиц).

Целью введения дифференцированных тарифов по зонам суток было стимулирование сглаживания пиков потребления электрической энергии, однако, как показала практика, данный инструмент не привел к должным результатам, ввиду чего был отменен.

Председатель правления АО «Kazakh Construction Industry» Богенбай Абылайулы из Южно-Казахстанской области выразил озадаченность в связи с вышеуказанными изменениями.

«Мы подготовили кадры, свои заводы, железобетонные склады и так далее, закупили необходимые счетчики, обучили персонал, перешли согласно требованиям энергоснабжающей организации на потребление. Главная идея была снизить пиковую нагрузку в энергосистемах с 19.00 до 23.00. Мы внесли свой вклад, несмотря на то, что это было для нас отлаженной отработанной системой. Но теперь оплата на потребление выросла в 1,5 - 2 раза. Это негативно скажется на функционирование наших производств», - выступил Богенбай Абылайулы.

В свою очередь генеральный директор ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Михаил Гамбургер подчеркнул, что за 6 лет с учетом введения дифференцированных тарифов профиль суточного графика не изменился.

«Вы говорите про 4 МВт, но не забывайте, что Казахстан это в сотни раз выше. Есть предприятия, которым действительно не выгодно переходить на зоны суток. Возьмите электротранспорт, который работает именно в вечерние часы, получается, что цена билета должна была вырасти в 5 раз, но этого не произошло», - считает в свою очередь Михаил Гамбургер.

Руководитель Управления регулирования в сфере электроэнергетики Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК Калила Коккозова рассказала, что анализ по данному вопросу проводил Комитет по регулированию естественных монополии и выяснилось, что за период ведения дифференцированных тарифов снижение вечернего максимума произошло лишь на 0,5 % по всей республике.

«Снижения максимум нагрузки не было. Основная задача не выполнена. Это норма обсуждалась на протяжении 3 лет», - уточнила Калила Коккозова.

Общественный деятель, член Совета по тарифам НПП РК «Атамекен» Петр Своик подчеркнул, что необходимо сохранить дифференцированные тарифы.

«Для потребителя это выгодно, для энергосистемы тоже. Всё замыкается на энергоснабжающих организациях. Отказ же энергоснабжающих организаций от двух ставочных тарифов (фактический саботаж) вызван их собственной незаинтересованностью в такой дифференциации, ввиду отсутствия дифференциации закупочных тарифов электростанций. Предлагаю «Атамекену» проработать вопрос установления дифтарифов для электростанций, включаемых в диспетчерские графики регулирования нагрузки», - предложил Петр Своик.

Заместитель директора департамента электроэнергетики и угольной промышленности МЭ РК Талгат Абилгазы подчеркнул, что эти вопросы очень долго обсуждали.

«На самом деле это вопрос двух потребителей. Категории некоторых потребителей переходят на ночь, у них образовывается некий кассовый разрыв. В конечном итоге он ляжет на тех, кто не перешел. В итоге получается, что страдают те потребители, которые не могут перейти на ночное потребление и по данным КРЕМЗКиПП таких потребителей большинство, порядка 70% на 30%», - уточнил Талгат Абильгазы.

По данному вопросу членами Совета по тарифам было принято решение, что необходимо проанализировать плюсы и минусы отмены дифтарифов для предпринимательского сообщества. А также «Атамекен» совместно с заинтересованными организациями и госорганами обсудить предложения членов Совета по введению дифтарифов на электростанциях. Кроме того, в ходе рассмотрения вопроса о начислении высоких сумм по взысканию задолженности за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения участники Совета отметили необходимость введения мер по прозрачности осуществления поверок приборов учета со стороны представителей горводоканалов, а также по переносу ответственности за установку и содержание приборов учета с потребителя на поставщика услуг. Для более подробного решения вопроса было решено провести отдельное дополнительное совещание с предпринимателями, представителями горводоканалов и заинтересованных государственных органов.