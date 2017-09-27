Сеул исключает возможность терактов во время Олимпиады в Пхёнчхане
27 сентября 2017, 11:19
Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
Республика Корея исключает возможность террористических атак во время проведения зимних Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане, передает ТАСС.
Об этом заявил в среду в Сеуле на встрече с иностранными корреспондентами министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.
"Мы полностью подготовлены к любым ситуациям. Национальная разведывательная служба находится в авангарде борьбы с терроризмом и мы тесно работаем вместе с ней для обеспечения безопасности Игр", - подчеркнул министр.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Фото © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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