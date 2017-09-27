В Астане охранники подрались с рабочими на территории Назарбаев Университета
27 сентября 2017, 11:19
Из-за чего произошёл конфликт пока неизвестно.
В Сети появилось видео драки на территории Назарбаев Университета в Астане, сообщает Zakon.kz.
Подрались охранники и рабочие.
На кадрах видно, как толпа людей в рабочей одежде и с белыми касками окружила двух мужчин, которые дерутся.
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