В деле шымкентского "охотника за полицейскими" появились новые подробности

Руслан Жанпеисов был арестован по обвинению в коммерческом подкупе.

Вчера в Абайском районном суде Шымкента Руслану Жанпеисову было предъявлено еще одно обвинение, передает передает Otyrar.kz





Выяснилось, что пять тысяч тенге на счет телефона Жанпеисова, сотрудник полиции, ставший жертвой со стороны вымогательств "охотника за полицейскими", переводил не один, а два раза.





Прокурор подал ходатайство о приобщении к материалам дела результатов негласных следственных действий в отношении Жанпеисова, проводимых в январе этого года.





Из них следует, что "охотник за полицейскими" первый перевод в пять тысяч тенге на свой мобильный телефон получил еще 17 января.





При этом прокурор сообщил, что на самого следователя, который вел эти негласные следственные действия, в настоящее время проводится служебная проверка, которая должна выяснить, почему же эти действия не были своевременно доведены до логического конца — оформлены в официальное расследование.





Тем не менее прокурор попросил суд приступить к расследованию второго эпизода, хотя ранее этот факт в деле вообще не фигурировал.





Адвокаты Жанпеисова выразили полный протест такому повороту.





Сам Руслан Жанпеисов был не против, чтобы суд начал расследования по новому эпизоду. Однако попросил, что бы его отпустили из-под стражи, изменив санкцию об избрании меры пресечения. Он находится в изоляторе уже почти полгода.





Согласно материалам дела, один из потерпевших от действий Жанпеисова, сотрудник полиции, был вынужден перевести пять тысяч тенге на счет сотового телефона Жанпеисова.





Но как выяснилось, у следствия нет документального подтверждения этого перевода, кроме заявлений самого потерпевшего.





Руслан Жанпеисов, широко известный как "охотник за полицейскими", был арестован по обвинению в коммерческом подкупе. В настоящее время его обвиняют в вымогательстве, использовании спецсредств негласного получения информации, и воспрепятствовании деятельности госорганов членами общественных организаций.





Суд отказался рассматривать новое обвинение. На четверг назначены прения сторон.



