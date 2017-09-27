Какие улицы перекроют в Алматы в выходные: график "динамичного" ограничения движения

Улицы не будут закрыты с утра и до вечера - их будут перекрывать только в те моменты, когда по ним будут ехать участники гонки.

В период с 30 сентября по 1 октября 2017 года состоится пятая международная профессиональная многодневная велогонка «Тур Алматы» - 2017», сообщает Zakon.kz





В предыдущие четыре года гонка проходила в формате «критерием» по ведущим городским улицам, в связи с чем, их приходилось основательно перекрывать.





В этот раз организаторы учли все пожелания, как любителей велоспорта (тех, кто придет поболеть за казахстанцев) и автовладельцев. В оба дня - и 30 сентября и 1 октября будет предусмотрено «динамичное» перекрытие улиц. Это значит, что улицы не будут закрыты с утра и до вечера - их будут перекрывать только в те моменты, когда по ним будут ехать участники гонки.





В связи с этим очень советуем корректировать маршрут своего движения в эти дни.





Ориентировочный график «динамичного» ограничения движения во время «Тур Алматы-2017»:







