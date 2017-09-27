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Австралийский блогер связал гей-браки с засилием педофилов и зоофилов

27 сентября 2017, 11:52

Другие популярные блогеры Австралии успели назвать выступление Лонга «сборником дезинформации, лжи и оскорблений».

Популярный блогер из Австралии выпустил видеоролик, в котором выступил против легализации однополых браков в стране. На это обратило внимание издание Out In Perth, передает Lenta.ru.

Блогер Мэтт Лонг (Matt Long) из Тасмании выразил мнение, что свадьбы геев на территории страны приведут к тому, что «по улицам будут слоняться педофилы, а зоофилы тоже начнут заявлять о своих правах».

Монолог блогера был спровоцирован почтовой рассылкой, в которой предлагалось проголосовать за легализацию однополых браков. Австралийца возмутило, что в письме с заголовком «мы должны ко всем относиться одинаково» говорится о «выборе», в то время как он считает, что геи — это «состояние».

Другие популярные блогеры Австралии успели назвать выступление Лонга «сборником дезинформации, лжи и оскорблений».

Лонг является владельцем сайта AMPT Lifestyle, который пропагандирует «силу духа и тела», а также призывает пользователей к религиозному побуждению. Сам блогер рассказывает, что достиг «христианского просветления» в 19 лет.

Ранее стало известно, что австралийское бюро статистики (АБС) разослало по почте 16 миллионов бюллетеней с опросом о необходимости легализовывать в стране однополые браки. Каждый конверт промаркировали штрихкодом, который вызвал недоумение у некоторых адресатов. Часть штрихкодов содержала фразу bum sex («анальный секс»).

Кадр: AMPT LIFESTYLE / YouTube

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