В Астане погиб шестилетний ребенок, упав с моста
27 сентября 2017, 11:52
Подробности произошедшего выясняются.
В черте Астаны произошел несчастный случай. Шестилетний ребенок погиб, упав с моста, передает Zakon.kz.
Об этом в Facebook сообщил Бахытжан Тныштыкбаев.
"Астана-2017. Территория, которая относится к городу - школа, детский сад, больница на той стороне моста", - написал мужчина.
Подробности произошедшего выясняются.
Фото: Facebook.
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