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В Астане погиб шестилетний ребенок, упав с моста

27 сентября 2017, 11:52

Подробности произошедшего выясняются.

В черте Астаны произошел несчастный случай. Шестилетний ребенок погиб, упав с моста, передает Zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщил Бахытжан Тныштыкбаев.

"Астана-2017. Территория, которая относится к городу - школа, детский сад, больница на той стороне моста", - написал мужчина.



Подробности произошедшего выясняются.

Фото: Facebook.

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