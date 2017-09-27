Казахстанки завоевали на Азиатских играх первое в истории шахмат "золото"

27 сентября 2017, 11:54

В финале командного чемпионата по быстрым шахматам до 23-х лет казахстанки одержали победу над командой Китая.

В эти дни в Ашхабаде (Туркменистан) проходят 5th Asian lndoor & Martial Arts Games, сообщает Zakon.kz.

В финале командного чемпионата по быстрым шахматам до 23-х лет казахстанки одержали победу над командой Китая.

Сборную Казахстана представляли Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова. Садуакасова сыграла вничью с Го Ци. А решающее очко принесла Абдумалик, обыграв китайскую шахматистку Ван Цзюэ.

27 сентября в последний день игр будут разыграны комплекты медалей в блице (молниеносных шахматах).

Фото Пресс-служба Академии шахмат Жансаи Абдумалик

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