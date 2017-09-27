Казахстанки завоевали на Азиатских играх первое в истории шахмат "золото"

В финале командного чемпионата по быстрым шахматам до 23-х лет казахстанки одержали победу над командой Китая.

В эти дни в Ашхабаде (Туркменистан) проходят 5th Asian lndoor & Martial Arts Games, сообщает сообщает Zakon.kz





В финале командного чемпионата по быстрым шахматам до 23-х лет казахстанки одержали победу над командой Китая.





Сборную Казахстана представляли Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова. Садуакасова сыграла вничью с Го Ци. А решающее очко принесла Абдумалик, обыграв китайскую шахматистку Ван Цзюэ.





27 сентября в последний день игр будут разыграны комплекты медалей в блице (молниеносных шахматах).



