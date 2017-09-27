На совете партии «Нұр Отан» обсудили переход казахского алфавита на латиницу

Начиная с 2018 года, необходимо приступить к подготовке специалистов по новому алфавиту и учебников для средних школ.

Алматинский городской филиал партии «Нұр Отан» провел в Национальной библиотеке региональный совет «Мирас» на тему «Рухани жаңғыру: Латын графикасына көшу - жаңа дәуірдің кілті», сообщает Zakon.kz





В обсуждении перехода казахского алфавита на латиницу приняли участие видные общественные деятели, представители этнокультурных объединений, языковеды, историки писатели и представители интеллигенции Южной столицы.









«Переход на латиницу в Казахстане - эволюционный процесс, это не революция. Революционный переход произошел в таких странах, как Узбекистан, Азербайджан. Я там был и видел, как тяжело происходил переход. По факту, в Казахстане переход на латиницу уже состоялся. На все смартфоны, мессенжеры приходят сообщения о предупреждении или состоянии погоды на латинском алфавите. Их читают все, легко и просто, вне зависимости от возраста, пола или вероисповедания. Молодежь сохраняет контакты в телефоне на латинице и кириллице, потому что удобнее казахские слова записывать латинскими буквами. Также сообщения они отправляют чаще латинскими буквами, потому что в одном текстовом сообщении латиницей помещается больше букв, это дешевле и удобнее. Вместо 100 русских букв, 160 латинских. Фактически переход на латиницу уже состоялся, давайте просто это узаконим», - сказал председатель Казахстанского русского культурного центра Всеволод Лукашев.









Язык всегда является главным объединяющим началом любой страны, любой нации Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из главных приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. Он представил системное видение программы модернизации, которая основывается на балансе между традициями и современностью.





«Сегодня на собрании мы обсуждали то, насколько представленный алфавит будет соответствовать особенностям казахского языка. К нам приходили много людей, которые говорили, что они согласны или не согласны с предложенной версией, кто-то предлагал вернуть тот алфавит, который ввел Ахмет Байтурсынов, кто-то предлагал свои изменения. Высказанные мнения и взгляды мы хотим отправить в рабочую группу и центральный аппарат партии. С латиницы мы перешли в кириллицу, теперь возвращаемся к истокам», - отметила первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова.









Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» заявил о том, что до конца этого года необходимо принять единый стандарт латинской графики казахского языка. Начиная с 2018 года, необходимо приступить к подготовке специалистов по новому алфавиту и учебников для средних школ.











