Доклад Министра национальной экономики РК Сулейменова Т.М. на заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах СЭР РК за январь-август 2017 годы

(г. Астана, 19 сентября 2017 года)

Разрешите доложить о предварительных итогах социально-экономического развития страны за январь-август 2017 года.

После июльского незначительного замедления (4,0%) экономический рост по предварительной оценке за 8 месяцев т.г. ускорился до 4,3%. Внешняя торговля выросла почти на треть, инфляция замедлилась и находится в пределах целевого коридора. На этом фоне рейтинговые агенства Moody’s и S&P улучшили прогноз суверенного кредитного рейтинга с негативного на стабильный (Moody’s - Baa3, S&P - (BBB-), Fitch -BBB).

Необходимо отметить позитивные сдвиги в несырьевом сегменте экономики. Так как отмечается укрепление вклада несырьевого сектора, который составил 2,3 п.п., в то время как вклад сырьевого сегмента составил 1,6 п.п.

ПЕРВОЕ. Базовые отрасли.

Высокая динамика роста наблюдается по четырем базовым отраслям из шести (промышленность, торговля, транспорт и складирование, информация и связь), замедление темпов роста отмечается в строительстве и сельском хозяйстве.

1) Наибольшие темпы роста демонстрирует промышленность, составив 8,5% за счет синхронного роста горнодобычи на 11,3% и обработки - на 6,1%. Это является максимальным ростом за последние 6 лет.

Среди горнодобывающей промышленности двухзначный рост зафиксирован в добыче угля и лигнита (рост на 13,2%), нефти (на 12,2%), природного газа (на 10,9%), металлических руд (на 10,8%).

В обрабатывающей промышленности тенденция роста наблюдается в производстве продуктов питания (рост на 5,8%), легкой промышленности (на 11,5%), фармацевтике (на 33,7%), металлургии (на 7,6%), нефтепереработке (на 6,4%) и машиностроении (на 6,3%).

2) Рост в сельском хозяйстве, достигнув пика 3,1% в июне, замедлился до 1,9% за январь-август т.г. в результате снижения выпуска растениеводства (-1,1%). Снижение отчасти нивелировано ростом в животноводстве (3,2%) за счет увеличения объемов забоя скота и птицы (4,9%), выпуска коровьего молока (2,8%) и куриных яиц (4,0%).

3) Динамика роста строительной отрасли, увеличившись до 5,9% в первом полугодии, резко замедлилась в июле (0,7%) и приблизилась к нулевому значению по итогам 8 месяцев до 0,1%.

Замедление отрасли связано со снижением строительства промышленных зданий и сооружений на 1,1% (доля - 67,0%) и жилых зданий - на 0,8% (доля - 9,6%). При этом отмечается рост СМР по автодорогам и железнодорожным путям на 4,2% (доля - 23,4%).

4) В региональном разрезе почти везде отмечается положительная динамика роста по основным показателям. Так, в сельском хозяйстве везде наблюдается рост от 0,3% до 5,6%.

Вместе с тем, по Мангистауской и Кызылординской областям зафиксировано снижение в промышленности (на 0,2% и 3,6% соответственно) и строительстве (на 20,0% и 32,4% соответственно).

По Карагандинской и Алматинской областям имеется снижение в строительстве (на 4,6% и 13,7% соответственно) и инвестициях в основной капитал (на 21,2% и 22,7% соответственно).

В СКО и ВКО наблюдается снижение только по одному показателю, на 8,6% - строительстве и на 7,2% - в инвестициях в основной капитал соответственно.

5) На фоне возобновления деловой активности в производственном секторе, наблюдается постепенный выход на траекторию стабильного роста в сфере услуг.

За 8 месяцев т.г. услуги транспорта возросли на 4,7%, торговли и связи увеличились по 2,9%.

ВТОРОЕ. Инвестиции в основной капитал.

Инвестиции в экономику продолжают оставаться ключевым фактором в обеспечении экономического роста в текущем году, создавая основу для дальнейшего развития экономики.

Внутренний спрос поддерживался ростом инвестиций в основной капитал, который по итогам 8 месяцев составил 3,4% и превысили 4,8 трлн. тенге. Росту инвестиций существенно способствует реализация государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер».

Наибольший рост инвестиций отмечается в отрасли торговли (9,0%), транспорта (5,9%) и промышленности (5,1%). На данные отрасли приходится 73,7% от общего объема инвестиций.

ТРЕТЬЕ. Финансовый сектор

На финансовом рынке Казахстана наблюдается улучшение ситуации. Кредиты на 1 августа т.г. по сравнению с началом года возросли на 0,7% до 12,8 трлн. тенге. Однако, высокая процентная ставка (14,6%) делает кредиты все еще неподъемными для инвестирования в экономику.

Это подтверждается конъюнктурным обзором НБ, где отмечается, что во 2-квартале т.г. незначительно ухудшились ценовые (ставка и комиссия) и неценовые (размеры и срок, залог, финансовое состояние заемщика) условия кредитования оборотных и основных средств предприятий.

Вместе, с тем на фоне замедления инфляционных процессов постепенно снижается базовая ставка НБ, которая на сегодня составляет 10,25%, снизившись с начала года на 1,75 процентных пункта. Это должно отразиться на снижение ставки на денежном рынке, включая по кредитам.

Мы считаем, принимаемые меры НацБанком с Ассоциацией финансистов по оздоровлению финансового сектора могут активизировать кредитование экономики.

ЧЕТВЕРТОЕ. Внешний сектор

Восстановление внешнего спроса происходило на фоне улучшения динамики цен на мировых товарных рынках, что привело к более высокому росту экспорта (35,3% до 26,9 млрд долл. США) над импортом (20,1% до 16,0 млрд долл. США). В результате торговый баланс за 7 месяцев вырос на 65,9% до 11,0 млрд. долл. США.

В разрезе несырьевых товаров возрос экспорт ферросплавов на 84,5% в стоимостном выражении и на 11,1% - в натуральном, меди рафинированной (на 25,4% и на 2,3%), кондитерских изделий из сахара (на 59,9% и 38,8%), жиров и масел (на 71,3% и 69,9%), а также риса (на 11,7% и 55,6%).

С учетом увеличения ЗВР на 11,6% с начала года до 32,9 млрд. долл. США на фоне относительной стабилизации обменного курса тенге, в целом международные резервы страны увеличились до 90,9 млрд. долл. США (рост с начала года составил 0,1%).

ПЯТОЕ. Социальная сфера

В результате улучшения ситуации в реальном секторе экономики, социальные показатели также демонстрируют позитивные тренды.

Годовая инфляция продолжает замедлятся, в августе т.г. составила 7,0% и находится в пределах целевого коридора. Месячная инфляция второй месяц подряд составляет всего 0,1%.

Уровень безработицы сохранился на уровне 4,9%.

В настоящее время приоритетной задачей госорганов и Акимов является удержать набранные имеющиеся темпы роста за 8 месяцев т.г.

Кроме того, необходимо преломить тренд замедления в строительстве и сельском хозяйстве, а также в отдельных отраслях промышленности.

С учетом этого, мы ожидаем рост экономики на уровне не менее 3,4% по итогам 2017 года.

Разрешите доложить о предварительных итогах социально-экономического развития страны за январь-август 2017 года.

После июльского незначительного замедления (4,0%) экономический рост по предварительной оценке за 8 месяцев т.г. ускорился до 4,3%. Внешняя торговля выросла почти на треть, инфляция замедлилась и находится в пределах целевого коридора. На этом фоне рейтинговые агенства Moody’s и S&P улучшили прогноз суверенного кредитного рейтинга с негативного на стабильный (Moody’s - Baa3, S&P - (BBB-), Fitch -BBB).

Необходимо отметить позитивные сдвиги в несырьевом сегменте экономики. Так как отмечается укрепление вклада несырьевого сектора, который составил 2,3 п.п., в то время как вклад сырьевого сегмента составил 1,6 п.п.

ПЕРВОЕ. Базовые отрасли.

Высокая динамика роста наблюдается по четырем базовым отраслям из шести (промышленность, торговля, транспорт и складирование, информация и связь), замедление темпов роста отмечается в строительстве и сельском хозяйстве.

1) Наибольшие темпы роста демонстрирует промышленность, составив 8,5% за счет синхронного роста горнодобычи на 11,3% и обработки - на 6,1%. Это является максимальным ростом за последние 6 лет.

Среди горнодобывающей промышленности двухзначный рост зафиксирован в добыче угля и лигнита (рост на 13,2%), нефти (на 12,2%), природного газа (на 10,9%), металлических руд (на 10,8%).

В обрабатывающей промышленности тенденция роста наблюдается в производстве продуктов питания (рост на 5,8%), легкой промышленности (на 11,5%), фармацевтике (на 33,7%), металлургии (на 7,6%), нефтепереработке (на 6,4%) и машиностроении (на 6,3%).

2) Рост в сельском хозяйстве, достигнув пика 3,1% в июне, замедлился до 1,9% за январь-август т.г. в результате снижения выпуска растениеводства (-1,1%). Снижение отчасти нивелировано ростом в животноводстве (3,2%) за счет увеличения объемов забоя скота и птицы (4,9%), выпуска коровьего молока (2,8%) и куриных яиц (4,0%).

3) Динамика роста строительной отрасли, увеличившись до 5,9% в первом полугодии, резко замедлилась в июле (0,7%) и приблизилась к нулевому значению по итогам 8 месяцев до 0,1%.

Замедление отрасли связано со снижением строительства промышленных зданий и сооружений на 1,1% (доля - 67,0%) и жилых зданий - на 0,8% (доля - 9,6%). При этом отмечается рост СМР по автодорогам и железнодорожным путям на 4,2% (доля - 23,4%).

4) В региональном разрезе почти везде отмечается положительная динамика роста по основным показателям. Так, в сельском хозяйстве везде наблюдается рост от 0,3% до 5,6%.

Вместе с тем, по Мангистауской и Кызылординской областям зафиксировано снижение в промышленности (на 0,2% и 3,6% соответственно) и строительстве (на 20,0% и 32,4% соответственно).

По Карагандинской и Алматинской областям имеется снижение в строительстве (на 4,6% и 13,7% соответственно) и инвестициях в основной капитал (на 21,2% и 22,7% соответственно).

В СКО и ВКО наблюдается снижение только по одному показателю, на 8,6% - строительстве и на 7,2% - в инвестициях в основной капитал соответственно.

5) На фоне возобновления деловой активности в производственном секторе, наблюдается постепенный выход на траекторию стабильного роста в сфере услуг.

За 8 месяцев т.г. услуги транспорта возросли на 4,7%, торговли и связи увеличились по 2,9%.

ВТОРОЕ. Инвестиции в основной капитал.

Инвестиции в экономику продолжают оставаться ключевым фактором в обеспечении экономического роста в текущем году, создавая основу для дальнейшего развития экономики.

Внутренний спрос поддерживался ростом инвестиций в основной капитал, который по итогам 8 месяцев составил 3,4% и превысили 4,8 трлн. тенге. Росту инвестиций существенно способствует реализация государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер».

Наибольший рост инвестиций отмечается в отрасли торговли (9,0%), транспорта (5,9%) и промышленности (5,1%). На данные отрасли приходится 73,7% от общего объема инвестиций.

ТРЕТЬЕ. Финансовый сектор

На финансовом рынке Казахстана наблюдается улучшение ситуации. Кредиты на 1 августа т.г. по сравнению с началом года возросли на 0,7% до 12,8 трлн. тенге. Однако, высокая процентная ставка (14,6%) делает кредиты все еще неподъемными для инвестирования в экономику.

Это подтверждается конъюнктурным обзором НБ, где отмечается, что во 2-квартале т.г. незначительно ухудшились ценовые (ставка и комиссия) и неценовые (размеры и срок, залог, финансовое состояние заемщика) условия кредитования оборотных и основных средств предприятий.

Вместе, с тем на фоне замедления инфляционных процессов постепенно снижается базовая ставка НБ, которая на сегодня составляет 10,25%, снизившись с начала года на 1,75 процентных пункта. Это должно отразиться на снижение ставки на денежном рынке, включая по кредитам.

Мы считаем, принимаемые меры НацБанком с Ассоциацией финансистов по оздоровлению финансового сектора могут активизировать кредитование экономики.

ЧЕТВЕРТОЕ. Внешний сектор

Восстановление внешнего спроса происходило на фоне улучшения динамики цен на мировых товарных рынках, что привело к более высокому росту экспорта (35,3% до 26,9 млрд долл. США) над импортом (20,1% до 16,0 млрд долл. США). В результате торговый баланс за 7 месяцев вырос на 65,9% до 11,0 млрд. долл. США.

В разрезе несырьевых товаров возрос экспорт ферросплавов на 84,5% в стоимостном выражении и на 11,1% - в натуральном, меди рафинированной (на 25,4% и на 2,3%), кондитерских изделий из сахара (на 59,9% и 38,8%), жиров и масел (на 71,3% и 69,9%), а также риса (на 11,7% и 55,6%).

С учетом увеличения ЗВР на 11,6% с начала года до 32,9 млрд. долл. США на фоне относительной стабилизации обменного курса тенге, в целом международные резервы страны увеличились до 90,9 млрд. долл. США (рост с начала года составил 0,1%).

ПЯТОЕ. Социальная сфера

В результате улучшения ситуации в реальном секторе экономики, социальные показатели также демонстрируют позитивные тренды.

Годовая инфляция продолжает замедлятся, в августе т.г. составила 7,0% и находится в пределах целевого коридора. Месячная инфляция второй месяц подряд составляет всего 0,1%.

Уровень безработицы сохранился на уровне 4,9%.

В настоящее время приоритетной задачей госорганов и Акимов является удержать набранные имеющиеся темпы роста за 8 месяцев т.г.

Кроме того, необходимо преломить тренд замедления в строительстве и сельском хозяйстве, а также в отдельных отраслях промышленности.

С учетом этого, мы ожидаем рост экономики на уровне не менее 3,4% по итогам 2017 года.