К сведению налогоплательщиков, прекращающих деятельность по реализации алкогольной продукции

ДГД по Жамбылской области напоминает, что на плательщиков, получивших лицензию на осуществление видов деятельности по хранению, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции, возложена обязанность по уплате суммы ежегодного лицензионного сбора до 20 июля текущего года.

Сбор является ежегодным и за осуществление первого года деятельности взимается при выдаче лицензии, за последующие годы, налоговое обязательство по уплате сбора возникает с начала года, которое подлежит исполнению до 20 июля текущего года.

Обращаем Ваше внимание, что в случае прекращения осуществления деятельности по хранению, оптовой и (или) розничной реализации алкогольной продукции в текущем году необходимо вернуть лицензию в срок не позднее 31 декабря 2017 года. В случае, если возврат лицензии не будет осуществлен в указанный срок, обязанность по уплате лицензионного сбора начнет исчисляться с 1 января 2018 года и будет подлежать исполнению до 20 июля 2018 года.

В соответствии с пунктом 8 статьи 282 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» неуплата ежегодного лицензионного сбора в сроки и размерах, которые установлены Налоговым кодексом, влечет за собой наложение штрафа: на субъектов малого предпринимательства в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере семисот МРП, с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности.