Бейсболист рассыпал чипсы болельщика и купил ему новые во время матча

Игрок клуба американской Главной лиги бейсбола (MLB) «Чикаго Кабс» Аддисон Рассел рассыпал чипсы болельщика во время матча с «Сент-Луис Кардиналс», однако спустя некоторое время купил ему новые, передает передает Lenta.ru





Пытаясь поймать улетавший на трибуну мяч, Рассел налетел на поклонника «Кардиналс» и выбил из его рук чипсы. Во время перерыва бейсболист купил новую упаковку и вручил ее поклоннику. Встреча завершилась победой «Кабс» со счетом 10:2.



