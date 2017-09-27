Бейсболист рассыпал чипсы болельщика и купил ему новые во время матча
27 сентября 2017, 12:18
Видеозапись появилась на YouTube-канале пользователя Chris Goossens.
Игрок клуба американской Главной лиги бейсбола (MLB) «Чикаго Кабс» Аддисон Рассел рассыпал чипсы болельщика во время матча с «Сент-Луис Кардиналс», однако спустя некоторое время купил ему новые, передает Lenta.ru.
Пытаясь поймать улетавший на трибуну мяч, Рассел налетел на поклонника «Кардиналс» и выбил из его рук чипсы. Во время перерыва бейсболист купил новую упаковку и вручил ее поклоннику. Встреча завершилась победой «Кабс» со счетом 10:2.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com