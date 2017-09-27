Драку между охранниками и рабочими возле Назарбаев Университета расследует полиция
27 сентября 2017, 12:28
Словесная перепалка между охранником и рабочими переросла в массовую драку.
Охранники и рабочие подрались на территории Назарбаев Университета в Астане, сообщили в департаменте внутренних дел.
В вузе подтвердили информацию о драке.
Как сообщили в полиции, по заявлению двух рабочих — граждан Казахстана — о нанесении телесных повреждений охранниками строительного объекта проводится досудебное расследование по статье 293 (хулиганство) УК РК.
Напомним, в Сети появилось видео драки на территории Назарбаев Университета в Астане. На кадрах видно, как толпа людей в рабочей одежде и с белыми касками окружила двух мужчин, которые дерутся.
Источник: Sputnik Казахстан
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