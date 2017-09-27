Депутат просит запретить медикам использовать метадон в РК

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Меруерт Казбекова обратилась к министру внутренних дел Калмуханбету Касымову с просьбой обратить внимание на ситуацию с метадоном в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«Обращаемся к вам с вопросом введения запрета на применение в Казахстане синтетического наркотика метадон, завозимого в страну в рамках пилотного проекта опиоидной заменительной терапии для лечения от наркозависимости», - сказала она, озвучивая депутатский запрос на имя главы МВД РК.

Парламентарий уточнила, что метадон является аналогом героина и морфина, запрещенным конвенцией ООН в применении в медицинских целях.

«В партию «Ак жол» продолжают поступать тревожные сигналы о последствия проекта Минздрава по внедрению так называемой метадоновой терапии, проводимой с 2008 года в Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде, Семее, Таразе, Костанае Экибастузе. По данным независимых экспертов, наблюдается высокая смертность участников метадоновой программы», - сказала М. Казбекова.

Она пояснила, что по информации самого Минздрава за период проведения пилотного проекта из 1141 участника программы по разным причинам выбыло 875 человек, то есть 77 процентов, что свидетельствует о низкой эффективности программы.

По ее словам, опиоидная-заменительная терапия не является лечением в традиционном понимании, а лишь заменяет употребление приема незаконного наркотика.

«Начатый девять лет назад пилотный проект по метадоновой терапии, несмотря на вышедшие сроки и неутешительные результаты, не закончился, а каждый раз продлевается по непонятным основаниям. Просим МВД РК, как уполномоченный госорган завершить пилотный проект по метадоновой терапии, довести до общественности его результаты. По итогам проекта определиться с внедрением указанной терапии в практику противодействия наркомании, либо введение запрета на применение данного препарата», - заключила депутат.

Ксения Давыдова