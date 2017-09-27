Емельяненко: нахожусь в лучшей форме за всё своё существование в спорте

27 сентября в Москве в ГЦКЗ «Россия» в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В его рамках бой проведёт и Александр Емельяненко, соперником которого станет Джеронимо дос Сантос.





В канун поединка бойцы поделились ожиданиями от него. По словам Емельяненко, он находится в лучшей форме за всю карьеру, пишет championat.com





«Спасибо за поддержку, за то, что привели меня в спортивное состояние. Я нахожусь в лучшей форме за всё своё существование в спорте. Хочу разочаровать соперника. Как бы тебе ни хотелось, нокаутировать меня не получится. Всего тебе хорошего. Моя мотивация — побеждать. У меня постоянно спрашивали, в какой я форме. Я в форме клуба „Ахмат“! И я чувствую себя замечательно».





Соперник Емельяненко в свою очередь пообещал одержать досрочную победу.





«Для меня большая честь здесь находиться и тем более драться с таким известным человеком, как Емельяненко. Но считаю, что я отправлю его в нокаут», — заявил бразилец.



