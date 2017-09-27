Сделки порождают права и обязанности

Согласно ст.147 Гражданского кодекса Республики Казахстан сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу п.1 ст.151 и п.1 ст.154 Гражданского кодекса Республики Казахстан сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). В случаях, установленных законодательными актами или соглашением сторон, письменные сделки считаются совершенными только после их нотариального удостоверения

Граждане и юридические лица часто обращаются в суды с исковыми заявлениями о сделках, в частности обращаются с требованиями о взыскании суммы долга.

Так, к примеру, Ш. обратилась в суд с иском к Т. о взыскании суммы долга на основании договора займа, удостоверенного нотариусом. В свою очередь, Т. обратился к Ш. со встречным иском о признании данного договора займа недействительным по тем основаниям, что им не были получены денежные средства, указанные в договоре займа. Судом было отказано во взыскании суммы, и данный договор был признан недействительным по следующим основаниям.

Пунктами 1 и 2 ст.724 ГК предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа, доказывая, что предмет займа (деньги или вещи) в действительности не получен им от заимодателя или получен в меньшем размере или количестве, чем указано в договоре.

В тех случаях, когда договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 716 настоящего Кодекса), его оспаривание путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств (пункты 9 и 10 статьи 159 настоящего Кодекса).

В п.1 оспариваемого Договора займа указано, что предмет займа получен заемщиком Т. от заимодателя Ш. до подписания настоящего договора.

Т. полностью отрицал получение денежных средств в долг от Ш., которая не смогла представить суду письменную расписку или иной документ, удостоверяющий передачу Т. предмета займа в сумме 54 520 000 тенге до подписания договора займа, а также не смогла доказать факт наличия у нее такой денежной суммы на момент заключения сделки. Нотариус, удостоверявшая сделку, пояснила в суде, что предмет займа при заключении сделки при ней не передавался, напротив, стороны неоднократно откладывали подписание сделки, изменяя размер предмета займа в сторону увеличения, при этом инициатором увеличения суммы займа была Ш.., которая оказывала давление на Т., который в итоге, несмотря на просьбу нотариуса переговорить со своими адвокатами, подписал сделку в окончательном варианте.

В связи с чем, суд посчитал, что денежные средства в размере 54 520 000 тенге, указанные в договоре займа, в действительности не переданы, а договор займа заключен Т. под влиянием угрозы со стороны Ш.

Зачастую в договорах стороны сделки указывают на предоставление займа денег без указания о действительности получения суммы до или после подписания договора, ограничиваются лишь указанием на договоренность сторон, что при рассмотрении спора вызывают некоторые вопросы.

Есть другой пример. Гражданин Т. обратился в суд с иском к А. о взыскании суммы долга также на основании удостоверенного нотариусом договора займа денег, в котором на обратной стороне заемщик А. распиской подтвердил о получении той суммы денег, которая указана в договоре займа.

Однако, в суде заемщик А. отрицал факт получения денег в долг от Т., но документально свои доводы не подтвердил, тем самым не опроверг доводы заемщика Т. о займе денег, не оспорил договор займа. В суде Т. доказал наличие у него такой денежной суммы на момент заключения сделки, представив суду документальные доказательства. Суд вынес решение о взыскании с А. в пользу Т. суммы долга, основываясь на договор займа, заключенного по волеизъявлению сторон без принуждения к его заключению и расписку заемщика, подтвердившего получение денег.

Главой 20 Гражданского кодекса предусмотрена ответственность за нарушение обязательств. В соответствии с п.5 ст.350 Гражданского Кодекса Республики Казахстан кредитор вправе требовать признания недействительным любого действия должника, а также собственника его имущества, если докажет, что оно совершено с целью уклониться от ответственности за нарушение обязательства. В силу п.3 ст.158 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, в случае, если один из участников сделки совершил ее с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал или должен был знать об этом намерении, заинтересованное лицо (государство) вправе требовать признания сделки недействительной.

Так, судом было рассмотрено гражданское дело, в котором А. просил суд признать недействительным договор купли-продажи земельного участка, заключенный между К. и А. и акт на право частной собственности на земельный участок, указав в исковом заявлении на то, что К. длительное время не исполняет решение суда, не возвращает долг. В ходе исполнительного производства А. стало известно о том, что К. зная об исполнении решения суда, об обязательствах по выплате им денежной суммы в размере 196 680 127 тенге, являясь должником по решению суда, произвел отчуждение, принадлежащего ему на праве частной собственности, земельного участка без строений, тем самым К. совершил сделку по продаже земельного участка с намерением уклониться от исполнения обязательства по решению суда, а также от ответственности перед взыскателем А.

Суд на основании вышеуказанных обстоятельств, признал договор купли-продажи земельного участка недействительным, в части признания акта на право частной собственности суд отказал в удовлетворении по основаниям того, что правоустанавливающим документом на земельный участок является оспариваемый договор купли-продажи земельного участка, подтверждающий наступление юридических фактов, на основании которого у К. прекращено, у А. возникло право собственности на земельный участок. Акт на право частной собственности на земельный участок не является правоустанавливающим документом, а является лишь идентификационным документом на земельный участок, в частности, документом, содержащий идентификационные характеристики земельного участка, необходимые для целей ведения земельного, правового и градостроительного кадастров, и в рассматриваемом случае, как следует из оспариваемого акта, при отчуждении земельного участка не были изменены идентификационные характеристики земельного участка.

Такие споры в судах города имеют значительное количество, однако, в настоящее время все больше и больше являются актуальными вопросы урегулирования спора путем соглашения сторон, принимаются все необходимые меры для того, чтобы привести сторон спора к миру.

В целом, вопросы разрешения споров путем примирительных процедур играют важную роль в усилении гражданского правосознания.

Следует отметить, что Бостандыкским районным судом г.Алматы за 8 месяцев текущего года было разрешено и рассмотрено 164 гражданских дел в связи с урегулированием спора (конфликта) в порядке медиации, из них 2 дела производством прекращены в связи с применением партисипативной процедуры при содействии и участии квалифицированных юристов- адвокатов, 46 дел в связи с утверждением мирового соглашения.

Данная положительная тенденция будет способствовать модернизацию судебной системы, снижению уровня конфликтности и созданию благоприятной правовой среды в обществе.

Судья Бостандыкского районного

суда г.Алматы Каракузиева С.О.