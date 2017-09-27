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Очаровательная кошка из Канады путешествует со своей хозяйкой по всему миру

27 сентября 2017, 12:45

Парочка не упускает ни одной возможности, чтобы сделать совместный снимок на фоне живописных пейзажей.

А вы знакомы с бенгальской кошкой по прозвищу Суки из Канады, которая путешествует вместе со своей любимой хозяйкой по всему миру?



Ведь что может быть лучше фотографий из путешествий, чем снимки с обожаемым котом? На кадрах видно, что Суки плавает на байдарке, гуляет по лугам, поднимается высоко в горы, пересекает горные ручьи.

Фотографии с трипов кошечки и ее хозяйки пользуются большой популярностью. Предлагаем вам отправиться в путешествие вместе с ней!



Источник: fototelegraf.ru

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