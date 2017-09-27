|
Внесены изменения в Правила представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа»
|
Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 августа 2017 года № 282 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 92 «Об утверждении Правил представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа» (не введен в действие)
|
В частности, внесены следующие изменения:
Правила дополнены пунктом 12 следующего содержания:
«12. Сведения, предусмотренные в настоящих Правилах, представляются в уполномоченный орган в бумажном и электронном виде посредством заполнения экранной формы интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан», подкрепленной электронной цифровой подписью уполномоченного лица, за исключением сведений, предусмотренных в пункте 10 настоящих Правил»;
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к настоящим Правилам изложены в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.