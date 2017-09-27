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Внесены изменения в Правила представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа»

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 августа 2017 года № 282 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 92 «Об утверждении Правил представления сведений по мониторингу производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации товарного, сжиженного нефтяного и сжиженного природного газа» (не введен в действие)

В частности, внесены следующие изменения:

Правила дополнены пунктом 12 следующего содержания:

«12. Сведения, предусмотренные в настоящих Правилах, представляются в уполномоченный орган в бумажном и электронном виде посредством заполнения экранной формы интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан», подкрепленной электронной цифровой подписью уполномоченного лица, за исключением сведений, предусмотренных в пункте 10 настоящих Правил»;

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к настоящим Правилам изложены в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

27 сентября 2017, 12:41
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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