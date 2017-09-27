Наконец тепло: отопительный сезон начался в Астане
27 сентября 2017, 12:48
Накануне подача отопления началась в дошкольные учреждения, школы, объекты здравоохранения и культуры.
Во вторник аким Астаны Асет Исекешев подписал постановление о начале отопительного сезона 2017/18 г. в столице Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
«В соответствии с законом РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», правилами подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане, утвержденными решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года, акимат города Астаны постановляет начать отопительный сезон 2017/18 г. в городе Астане с 27 сентября 2017 года», – говорится в тексте постановления.
В этой связи, говорится в документе, государственному учреждению «Управление энергетики города Астана» поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. Контроль над исполнением постановления возложен на заместителя акима города Космана Айтмухаметова.
Напомним, накануне подача отопления началась в дошкольные учреждения, школы, объекты здравоохранения и культуры. Ранее в городском управлении энергетики заявили о 100%-й готовности столичных школ, больниц и объектов культуры к отопительному сезону. Многоэтажные жилые дома также практически полностью готовы к приему тепла.
Фото: today.kz
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