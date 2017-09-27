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В Узбекистане на свадьбе отравились около 170 человек

27 сентября 2017, 12:48

Все пострадавшие ели тухум барак (вареники с яичной начинкой).

Почти 170 человек получили пищевое отравление во время свадебного ужина в Ромитанском районе Бухарской области Узбекистана, 94 человека находятся в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В Ромитанском районе Бухарской области зафиксирован случай массового пищевого отравления. В инфекционное отделение местного медцентра обратилось 166 человек. На данный момент в больнице остаются 94 человека, остальные отправлены домой", — уточнили в пресс-службе.

По данным минздрава, все пострадавшие вечером 25 сентября находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз "пищевое отравление".

"Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых больных нет, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — добавили в минздраве.

Фото © Fotolia / xy

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