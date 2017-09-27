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В соцсетях появилось видео пожара на складе боеприпасов под Винницей

27 сентября 2017, 12:52

По данным СМИ на складе находятся ракеты с системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган".

Пользователи соцсетей публикуют видео пожара в Винницкой области близ села Калиновка, передает РИА Новости.

Возгорание произошло во вторник вечером на складе с боеприпасами, на котором, по данным СМИ, находятся ракеты с системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган".

Более 30 тысяч человек были эвакуированы из Калиновки и близлежащих сел. Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания закрыли.

По последним данным, в результате пожара пострадали два человека. На место происшествия прибыли премьер-министр Владимир Гройсман и представители Генштаба и министерства обороны.


Фото © РИА Новости / Стрингер

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