В соцсетях появилось видео пожара на складе боеприпасов под Винницей

Возгорание произошло во вторник вечером на складе с боеприпасами, на котором, по данным СМИ, находятся ракеты с системами залпового огня "Смерч", "Град" и "Ураган".





Более 30 тысяч человек были эвакуированы из Калиновки и близлежащих сел. Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания закрыли.





По последним данным, в результате пожара пострадали два человека. На место происшествия прибыли премьер-министр Владимир Гройсман и представители Генштаба и министерства обороны.



