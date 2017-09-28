AsstrA: Заводы в пароходы

Эксперты подразделения AsstrA Heavy Lift завершили крупный логистический проект – перевозка завода из Виллабразарро, Испания в Велико Тарново, Болгария.





Из Испании в Болгарию было доставлено более 100 негабаритных частей – производственная линия по изготовлению древесно-стружечных плит. Завод, купленный клиентом, был демонтирован и транспортирован в новое место строительства.









99% перевозимых конструкций относилось к негабаритным грузам: часть из них достигала 5 м. в высоту и 5,5 м. в ширину.





Весь проект состоял из нескольких этапов: предварительные инспекционные работы, разработка схемы доставки, заказ разрешений и чартер судна, и сама перевозка, состоящая из 3 -х этапов.









Первым этапом была доставка 50 сверх негабаритных частей по суше до порта Лейшойнш, Португалия. В течение 3 недель груз вывозился из Испании с последующим хранением на открытом складе в порту.





Далее, было заказано специальное судно с двойной погрузочной палубой - «twindecker». Два дня велись работы по погрузке и креплению груза на судно.









Финальной стадией перевозки являлась доставка груза в порт Варна, Болгария. Через 10 дней после отправки груз прибыл в порт назначения, а далее, в составе 10 конвоев, доставлен в конечное место выгрузки – фабрику клиента в Велико Тарново.





Успешное завершение очередного нестандартного проекта – показатель компетентности и надежности компании AsstrA. Подразделение AsstrA Heavy Lift вот уже более 10 лет предоставляет комплексные логистические и транспортные услуги перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов.









Компания AsstrA зарекомендовала себя надежным партнером в организации транспортировки продуктов и оборудования для газовой и нефтяной промышленности в нефтедобывающих странах и в частности в Казахстане.



