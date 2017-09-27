В частности, внесены следующие изменения:

в наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Общее решение о возможности проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях принимается Правительством Республики Казахстан на основе заключения государственной экологической экспертизы.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.