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Внесены изменения в Правила проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 июля 2017 года № 258 «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Правил проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях» (не введен в действие)
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В частности, внесены следующие изменения:
в наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
в наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
Пункт 4 изложен в следующей редакции:
«4. Общее решение о возможности проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях принимается Правительством Республики Казахстан на основе заключения государственной экологической экспертизы.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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