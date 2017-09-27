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Внесены изменения в Правила проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 июля 2017 года № 258 «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Правил проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях» (не введен в действие)

В частности, внесены следующие изменения:

в наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в наименование вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Общее решение о возможности проведения нефтяных операций на море, внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых природных территориях принимается Правительством Республики Казахстан на основе заключения государственной экологической экспертизы.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

27 сентября 2017, 12:51
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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