В Актау пьяный водитель сбил женщину с ребёнком

Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу и после оказания помощи.

Водитель, ранее лишённый права управления транспортным средством, сбил женщину с четырёхлетним ребёнком. Инцидент произошёл в 32А микрорайоне 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает " Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает " Лада ".





По словам очевидцев, ДТП произошло в результате того, что водитель автомобиля марки Lexus пытался уйти от погони сотрудников полиции. В ДВД Мангистауской области данную информацию назвали не соответствующей действительности.





- Водитель автомобиля марки Lexus 1992 года рождения сбил женщину с ребёнком в возрасте четырёх лет примерно в 22:50 возле 18 дома в 32А микрорайоне 24 сентября. Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу и после оказания первой помощи отпущены домой. В отношении водителя составлен административный протокол по части третьей статьи 610 КоАП РК. Водитель был в нетрезвом состоянии. Автомобиль водворён на штрафстоянку. Также, ведётся досудебное расследование по части первой статьи 346 УК РК, - рассказали в пресс-службе ведомства.





Водитель, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, ранее был лишён права управления транспортным средством на три года за совершение ДТП в нетрезвом состоянии.



