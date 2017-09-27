В Актау пьяный водитель сбил женщину с ребёнком
27 сентября 2017, 13:19
Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу и после оказания помощи.
Водитель, ранее лишённый права управления транспортным средством, сбил женщину с четырёхлетним ребёнком. Инцидент произошёл в 32А микрорайоне 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает "Лада".
По словам очевидцев, ДТП произошло в результате того, что водитель автомобиля марки Lexus пытался уйти от погони сотрудников полиции. В ДВД Мангистауской области данную информацию назвали не соответствующей действительности.
- Водитель автомобиля марки Lexus 1992 года рождения сбил женщину с ребёнком в возрасте четырёх лет примерно в 22:50 возле 18 дома в 32А микрорайоне 24 сентября. Пострадавшие были доставлены в Мангистаускую областную больницу и после оказания первой помощи отпущены домой. В отношении водителя составлен административный протокол по части третьей статьи 610 КоАП РК. Водитель был в нетрезвом состоянии. Автомобиль водворён на штрафстоянку. Также, ведётся досудебное расследование по части первой статьи 346 УК РК, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Водитель, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, ранее был лишён права управления транспортным средством на три года за совершение ДТП в нетрезвом состоянии.
Фото очевидцев.
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