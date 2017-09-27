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Нацбанк РК: Тенге ослабел за август на 2,7%

27 сентября 2017, 13:20

Обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,07-337,04 тенге за доллар США.

В Национальном банке РК рассказали о валютном рынке Казахстана в августе 2017 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

В августе 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,07-337,04 тенге за доллар США.

На конец августа 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 337,04 тенге за доллар США, ослабев за месяц на 2,7% (с начала года ослабление на 1,1%).

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD в августе 2017 года увеличился на 25,0% и составил 14,9 млрд. долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился за месяц на 25,9% до 3,9 млрд. долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – на 24,7% до 11,0 млрд. долл. США.

Фото: afk.kz

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