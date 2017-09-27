 
Новости за сегодня

Утверждены тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы

Аннотация к документу: Решение XXI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 146 «Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы» (не введено в действие)

В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса РК, маслихат города Алматы VI-го созыва утвердил тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, согласно приложению:

 

Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы

 

Наименование

Расчетная единица

Цена, в тенге

(с НДС)

1.

Тариф на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов:

1.1.

Физические лица благоустроенного и неблагоустроенного домовладения

1 житель в месяц

553,04

1.2.

Юридические лица и субъекты частного предпринимательства

1 кубический метр

2288,46

2.

Тариф на переработку и захоронение твердых бытовых отходов для юридических лиц и субъектов частного предпринимательства

1 тонна

5600

 

Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие с 1 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

 

27 сентября 2017, 13:17
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код