|
Утверждены тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы
|
Аннотация к документу: Решение XXI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 146 «Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы» (не введено в действие)
|
В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса РК, маслихат города Алматы VI-го созыва утвердил тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, согласно приложению:
Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы
Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие с 1 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.