Утверждены тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы

В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса РК, маслихат города Алматы VI-го созыва утвердил тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, согласно приложению: Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы № Наименование Расчетная единица Цена, в тенге (с НДС) 1. Тариф на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов: 1.1. Физические лица благоустроенного и неблагоустроенного домовладения 1 житель в месяц 553,04 1.2. Юридические лица и субъекты частного предпринимательства 1 кубический метр 2288,46 2. Тариф на переработку и захоронение твердых бытовых отходов для юридических лиц и субъектов частного предпринимательства 1 тонна 5600 Решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие с 1 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.