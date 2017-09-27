Дожди и мокрый снег ожидаются в ряде регионов Казахстана

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Так, днем 28, ночью 29 сентября в Южно-Казахстанской области в горах ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег). 28-29 сентября сохраняется северо-западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 29-30 сентября понижение температуры воздуха местами 3 мороза.





Ночью 29-30 сентября в Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха местами 3 мороза.





29 сентября в Жамбылской области, ночью 29-30 сентября в Алматинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление ветра юго-западного с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 30 сентября-1 октября понижение температуры до 1-6 мороза.





29 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление северо-западного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.





Вероятность шторма 90%.



