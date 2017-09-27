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На Иссык-Куле 47-летнего мужчину убили, а после сожгли, надев на голову шину

27 сентября 2017, 13:35

Убитый работал таксистом.

В Джети-Огузском районе жителя села Кабак убили и надев на голову шину, сожгли. Об этом Turmush стало известно из собственных источников.

Как сообщается, 21 сентября текущего года неизвестный гражданин убил жителя села Кабак Джети-Огузского района. После чего попытался скрыть следы преступления и надев на голову жертвы шину от автомобиля, поджег.

По данным регионального корреспондента, тело мужчины было обнаружено на берегу озера вблизи села Ан-Остен Джети-Огузского района. Во время осмотра было установлено, что верхняя часть туловища была сожжена. Тело опознали родные и сын мужчины, который сообщил, что на ноге отца был шрам.

Убитым является И.Калыбек, 1970 года рождения, работал таксистом. Его дочь работала в Дубае.

По некоторым данным, перед смертью Калыбек позвонил своей дочери и попросил выслать ему 2000 долларов. Дочь выслала деньги по просьбе отца на имя другой женщины, сразу после этого мужчина исчез.

Тело было обнаружено 21 сентября, а 22 сентября на телефон его сына через WhatsApp Messenger пришло сообщение якобы от отца. Сообщение было следующего содержания: «Балам, мен срочно Алматыга кеттим, уйду барып бекитим кой. Бир Айдан кийин келем» [Сынок, я срочно уехал в Алматы. Сходи и закрой дом. Буду через месяц].

Супруга убитого мужчины на этот момент находилась в Бишкеке. Она арендует одно из кафе в столице. По данному факту проводятся следственные мероприятия.


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