На Иссык-Куле 47-летнего мужчину убили, а после сожгли, надев на голову шину

В Джети-Огузском районе жителя села Кабак убили и надев на голову шину, сожгли. Об этом Turmush стало известно из собственных источников.





Как сообщается, 21 сентября текущего года неизвестный гражданин убил жителя села Кабак Джети-Огузского района. После чего попытался скрыть следы преступления и надев на голову жертвы шину от автомобиля, поджег.





По данным регионального корреспондента, тело мужчины было обнаружено на берегу озера вблизи села Ан-Остен Джети-Огузского района. Во время осмотра было установлено, что верхняя часть туловища была сожжена. Тело опознали родные и сын мужчины, который сообщил, что на ноге отца был шрам.





Убитым является И.Калыбек, 1970 года рождения, работал таксистом. Его дочь работала в Дубае.





По некоторым данным, перед смертью Калыбек позвонил своей дочери и попросил выслать ему 2000 долларов. Дочь выслала деньги по просьбе отца на имя другой женщины, сразу после этого мужчина исчез.





Тело было обнаружено 21 сентября, а 22 сентября на телефон его сына через WhatsApp Messenger пришло сообщение якобы от отца. Сообщение было следующего содержания: «Балам, мен срочно Алматыга кеттим, уйду барып бекитим кой. Бир Айдан кийин келем» [Сынок, я срочно уехал в Алматы. Сходи и закрой дом. Буду через месяц].





Супруга убитого мужчины на этот момент находилась в Бишкеке. Она арендует одно из кафе в столице. По данному факту проводятся следственные мероприятия.



