По этому факту в ДВД ЮКО ведется проверка.

Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте , сообщает , сообщает Today.kz





По словам свидетелей, экипаж полиции вызвали в ресторан примерно в 07:00, сообщив о том, что в заведении разбушевались девушки в алкогольном опьянении.





Прибывшие на место стражи порядка попытались вывести посетительниц кафе на улицу и успокоить их. Но представительницы прекрасного пола оказали сопротивление, отказываясь садиться в машину сотрудников полиции.





На видео видно, как одну из них ударил в живот полицейский.







