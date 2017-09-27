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Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте

27 сентября 2017, 14:06

По этому факту в ДВД ЮКО ведется проверка.

Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте, сообщает Today.kz.

По словам свидетелей, экипаж полиции вызвали в ресторан примерно в 07:00, сообщив о том, что в заведении разбушевались девушки в алкогольном опьянении.

Прибывшие на место стражи порядка попытались вывести посетительниц кафе на улицу и успокоить их. Но представительницы прекрасного пола оказали сопротивление, отказываясь садиться в машину сотрудников полиции.

На видео видно, как одну из них ударил в живот полицейский.



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