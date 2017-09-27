Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте
27 сентября 2017, 14:06
По этому факту в ДВД ЮКО ведется проверка.
Полицейский ударил девушку в живот в Шымкенте, сообщает Today.kz.
По словам свидетелей, экипаж полиции вызвали в ресторан примерно в 07:00, сообщив о том, что в заведении разбушевались девушки в алкогольном опьянении.
Прибывшие на место стражи порядка попытались вывести посетительниц кафе на улицу и успокоить их. Но представительницы прекрасного пола оказали сопротивление, отказываясь садиться в машину сотрудников полиции.
На видео видно, как одну из них ударил в живот полицейский.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880177-8456ebcd65dd1ad427707ec6acbef4a5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...