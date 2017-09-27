За избиение судьи дисквалифицировали чемпиона мира по боксу среди молодёжи

Бюро исполнительного комитета Казахстанской федерации бокса рассмотрело инцидент, который случился в Астане на четвертьфинале турнира на Кубок КФБ.

Тренер спортсмена из столичной команды Ерик Маржикпаев избивший судью будет дисквалифицирован - на два года. Боксёр, чемпион мира по боксу среди молодёжи Рахат Маржикпаев здисквалифицирован на год, сообщает сообщает Zakon.kz





Напомним, 22 сентября во время матчевой встречи команд Астаны и Жамбылской области после боя с участием Рахата Маржикпаева тренер и спортсмен напали на рефери и нанесли ему несколько ударов. Причиной конфликта стало якобы «несправедливое судейство». Уже через некоторое время тренер принёс извинения судье Амангельды Акшолакову.





На организатора соревнований, федерацию бокса Астаны, которая не смогла обеспечить безопасность, наложен штраф в размере тысячи швейцарских франков. Астане запрещено проводить у себя соревнования в рамках Кубка Казахстанской федерации бокса в течение двух лет.





Кроме того, за халатное отношение к работе и допущенные ошибки понесут наказание судьи, работавшие на этом четвертьфинале – двое, в том числе супервайзер, отстранены от участия в соревнованиях на год, и четверо – на шесть месяцев.



