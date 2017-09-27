В Таиланде вынесли приговор экс-премьеру Чиноват
27 сентября 2017, 14:15
Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы.
Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, в среду признала бывшего премьера страны Йинглак Чинават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорила ее к пяти годам тюремного заключения, передает РИА Новости.
"Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook на странице партии Пхыа Тхаи ("Ради Таиланда"), лидером которой в прошлом была Чинават.
Такое же сообщение появилось и в аккаунте партии в другой социальной сети – Line.
Фото © РИА Новости / Алексей Куденко
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