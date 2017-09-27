Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Таиланде вынесли приговор экс-премьеру Чиноват

27 сентября 2017, 14:15

Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы.

Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, в среду признала бывшего премьера страны Йинглак Чинават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорила ее к пяти годам тюремного заключения, передает РИА Новости.

"Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook на странице партии Пхыа Тхаи ("Ради Таиланда"), лидером которой в прошлом была Чинават.

Такое же сообщение появилось и в аккаунте партии в другой социальной сети – Line.

Фото © РИА Новости / Алексей Куденко

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...