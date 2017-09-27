Футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов

Четыре футбольных арбитра из африканской страны Малави получили пожизненную дисквалификацию за взятку. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.





Судьи разделили между собой сумму в 20 долларов, полученную от руководителей клуба «Нчало Юнайтед». Арбитры должны были обеспечить победу этой команды в матче национального кубка с «Читипа Юнайтед», но матч завершился ее поражением в серии пенальти.





После этого руководство «Нчало Юнайтед» вернуло 15 из 20 долларов, выданных судьям, обратно и заявило на них в правоохранительные органы. Команду ни в чем не обвинили, а арбитров дисквалифицировали пожизненно. Решение приняла Ассоциация футбольных судей Малави.





25 сентября мадридский «Реал» заподозрил испанских судей в заговоре.



