Футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов
27 сентября 2017, 14:16
Судьи разделили между собой сумму в 20 долларов
Четыре футбольных арбитра из африканской страны Малави получили пожизненную дисквалификацию за взятку. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Судьи разделили между собой сумму в 20 долларов, полученную от руководителей клуба «Нчало Юнайтед». Арбитры должны были обеспечить победу этой команды в матче национального кубка с «Читипа Юнайтед», но матч завершился ее поражением в серии пенальти.
После этого руководство «Нчало Юнайтед» вернуло 15 из 20 долларов, выданных судьям, обратно и заявило на них в правоохранительные органы. Команду ни в чем не обвинили, а арбитров дисквалифицировали пожизненно. Решение приняла Ассоциация футбольных судей Малави.
25 сентября мадридский «Реал» заподозрил испанских судей в заговоре.
Фото business.ngs.ru
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