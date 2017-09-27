В Алматинской области представили приложение «Qazlatyn.kz»

Приложение переводит тексты на латиницу за три секунды. Об этом и многом другом говорили на заседании «Латын әліпбиі: техникалық мүмкіндіктері» прошедший во Дворце языков города Талдыкоргана под председательством заместителя акима области Жаксылыка Омара передает zakon.kz.

Руководитель портала «Қамшы», представитель компании Attila Group Билал Куаныш более подробно рассказал о разработанном приложении - конвертер казахского на латиницу «Qazlatyn.kz»

- Наши специалисты уже десять лет разрабатывают систему конвертера казахского языка. Приложение может без ошибок перевести одну письменность в другую, в том числе используемые до сегодняшнего дня всеми казахами в мире. Например, латиница, кириллица, арабская графика. Данная система на сегодня стала эффективной. Благодаря этому конвертеру казахи нашей страны, в СНГ, Европе и Китае получили возможность свободно общаться и переписываться между собой. Это означает, что новый алфавит может стать единым алфавитом для казахов во всем мире, - подчеркнул Билал Куаныш

Также по его словам, если вы обучались на кириллице, путем установления данного конвертера в свой компьютер или телефон в любое время вы сможете преобразовать свой текст на новый алфавит. И без разницы будь то это документ или художественная литература. Например, можно даже роман «Путь Абая» преобразовать на новый алфавит в течение трех секунд.

Стоит отметить главное преимущество данного приложение, то что он может работать в режиме offline.Это значит что в любом, месте и в любое время у вас под рукой будет электронный помощник.

В свою очередь, заместитель руководителя областного управления образования Гульсара Исагулова, отметила, что переход на латиницу это требование времени.

- Мы уже давно используем латинскую графику. В медицине, химии, физике. Думаю, нам не составит никакого труда перейти на латинскую графику. Сейчас ведутся подготовительные работы, постепенно мы перейдем на латиницу. Поэтому в Ваших руках лежит очень многое. Вы должны правильно донести и объяснить суть перехода, - обратилась к учителям Гульсара Исагулова.

Переход на латиницу будет плавным. Благодаря, этому нововведению мы станем конкурентоспособной страной. Подчеркнем, что большинство казахстанцев поддерживают идею Елбасы. К тому же кириллица и латиница будут использоваться одновременно. Кроме того, у многих уже сформировано зрительное восприятие.

- Этот вопрос уже обсуждается несколько лет, решение принято, мы должны усердно работать. Нам предстоит тяжелая и емкая работа, это историческое изменения, давайте сотрудничать и если возникнут трудности решать их вместе. Наша область готова к переходу на латиницу, - сказал Жаксылык Омар.

В завершение круглого стола участники задавали интересующие вопросы, на что были даны подробные ответы.