Нацбанк: Казахстанцы открывают больше депозитов в иностранной валюте

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2017 года составил 17 651,3 млрд. тенге, практически не изменившись за месяц (рост на 0,1%). Депозиты юридических лиц сократились на 0,9% до 9 614,0 млрд. тенге, депозиты физических лиц увеличились на 1,2% до 8 037,3 млрд. тенге, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.





Объем депозитов в национальной валюте составил 8 765,1 млрд. тенге (сокращение за месяц на 3,4%), в иностранной валюте увеличился на 3,7% до 8 886,2 млрд. тенге. Уровень долларизации в августе составил 50,3%.





Депозиты юридических лиц в национальной валюте в августе 2017 года сократились на 3,6% и составили 5 288,7 млрд. тенге, в иностранной валюте увеличились на 2,7% до 4 325,4 млрд. тенге (45,0% от депозитов юридических лиц).





Депозиты физических лиц в тенге снизились на 3,1% до 3 476,5 млрд. тенге, в иностранной валюте выросли на 4,7% до 4 560,8 млрд. тенге (56,7% от депозитов физических лиц).





Срочные депозиты выросли на 2,7% до 12 333,3 млрд. тенге. В их структуре вклады в национальной валюте составили 5 847,1 млрд. тенге, в иностранной валюте – 6 486,2 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 8,0% (в декабре 2016 года – 10,5%), по депозитам физических лиц – 12,2% (12,2%).



