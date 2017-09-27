В РК чиновников предложили наказывать за некачественную работу с обращениями граждан

С такой инициативой в депутатском запросе на имя премьер-министра страны на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК выступил Тургун Сыздыков, передает корреспондент Zakon.kz.

«С целью повышения ответственности местных органов власти, министерств и ведомств за социальное самочувствие населения, мы просим рассмотреть вопрос о совершенствовании работы госструктур с письмами и обращениями граждан как важный шаг на пути модернизации общественного сознания», - сказал он.

Также депутат считает необходимым разработать систему мер по повышению персональной ответственности госслужащих за качество работы с письмами, жалобами, обращениями граждан, предусмотрев как меры взыскания, так и поощрения по ее результатам, включить ее в число критериев, влияющих на рейтинг госструктур.

«В то же время требуется вернуться к пересмотру указанных в запросе и других, повторяющихся многократно жалоб и обращений граждан, дать поручения соответствующим органам в правительстве, местным органам власти тщательно рассмотреть и вынести справедливые решения в соответствии с законодательством или аргументировано разъяснить заявителям неправомерность обозначенных ими проблем», - перечислил парламентарий.

По его словам, данные предложения назрели в свете остающейся актуальной проблемы бездействия госорганов на обращения казахстанцев. Т. Сыздыков указал, что нередко, не найдя должного понимания на местах, граждане загружают своими бытовыми проблемами почты министерств и ведомств, парламентариев, канцелярии премьер-министра и главы государства.

«Не делает чести нашей стране обращение их в международные организации. Надо признать, что чаще всего проблемы граждан находят положительное решение, если они попадают в поле внимания Президента», - уточнил мажилисмен.

Кроме того, существует порочная практика направления вышестоящими инстанциями жалоб граждан в те органы, на которые они жалуются.

В качестве примера он привел несколько фактов. В частности, уже многие годы пишет во все инстанции житель Щучинска Александр Бойко.

«Сдав свое жилье в аренду, он теперь остался без него. Все как в народной сказке о хитрой лисе, беспомощном зайце и истории с ледяной и лубяной избушкой. Знакомство с его письмами наводят на мысль, что там есть вопросы и к судам и прокуратуре, и к государственным структурам в которые он обращался. Он не намерен останавливаться и не теряет надежду, что его проблема найдет справедливое законодательное решение. Многое связывает он с позитивными изменениями в стиле работы прокуратуры республики», - рассказал парламентарий.

Также, по его данным, не находят решения и обращения к правительству шахтеров-регрессников, оставивших своё здоровье под завалами шахт. Уже несколько лет всё затормозилось на уровне комиссии профильного министерства, которая собирается крайне редко.

«А шахтеры, мы знаем, продолжают гибнуть и терять трудоспособность (…). Витиеватые фразы, сухие ссылки, холодный язык - людям трудно понять ответы чиновников. Это порождает еще больше жалоб. Такая работа не эффективна и дорого обходится государству. Только одно обращение может стоить бюджету до 1 млн тенге, а их в год госаппарат получает до 2,5 млн» - так оценил работу с населением, их обращениями в органы власти, Генеральный прокурор республики. И с этим трудно не согласиться», - подчеркнул Т. Сыздыков.

В заключение он добавил, что подобных писем, жалоб, обращений, поступающих на почту Главы государства, правительства, депутатов парламента, министерств и ведомств, к сожалению, немало.

«Они не только отвлекают силы, средства, время от решения важных задач развития страны, но и формируют негативный образ отечественных чиновников, влияют на авторитет власти в целом», - аргументировал он.

Ксения Давыдова