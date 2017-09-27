Озвучены результаты PPV-продаж шоу Мэйуэзер−Макгрегор

Авторитетный сайт BoxingScene со ссылкой на неназванный источник уведомляет, что вечер бокса на T-Mobile Arena (Лас-Вегас, Невада, США), состоявшийся 26 августа, в главном событии которого встретились ветеран ринга Флойд Мэйуэзер (50-0, 27 КО) и чемпион UFC Конор Макгрегор (0-1, 0 КО), собрали 4,4 млн. платных просмотров (PPV) на территории США.





Данный показатель является вторым по успешности и совсем немного (4,6 млн.) уступает вечеру бокса, проведённому в мае 2015-го года, в главном событии которого встретились всё тот же Флойд Мэйуэзер и Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), пишет vringe.com





Шоу Мэйуэзер−Пакьяо сгенерировало рекордные $600 млн. дохода, включая PPV и выручку от реализации билетов. Шоу Мэйуэзер−Макгрегор всё ещё может обновить рекорд, несмотря на то, что выручка от реализации билетов значительно меньше, чем в поединке Мэйуэзера против Пакьяо — $55,4 млн. против $72,2 млн.





Отметим, гарантированные гонорары бойцов: $100 млн. для Флойда Мэйуэзера и $30 млн. для Конора Макгрегора.





Напомним, поединок Мэйуэзер−Макгрегор завершился в 10-м раунде победой американца техническим нокаутом.



